Czeski przewoźnik kupił pociągi w Chinach

To pierwszy zakup pociągów tego chińskiego producenta przez państwo z Unii Europejskiej. Kontrakt obejmuje także dostawę części zamiennych, sprzętu testowego i szkolenia. Pierwszy pociąg ma zostać dostarczony do Czech w połowie 2018 roku. Liao Hongtao, wicedyrektor generalny CRRC Zhuzhou podkreślił, że pociągi chińskiej firmy, które mogą jeździć z prędkością 160 km/h, są dostosowane do poruszania się po trasach kolejowych w Czechach, Słowacji i Polsce.