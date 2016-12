Ropa staniała

U.S. Energy Information Administration podała w środę, że zapasy ropy wzrosły o 2,2 mln baryłek w tygodniu zakończonym 16 grudnia. Oczekiwano spadku o 2,3 mln baryłek. Kurs ropy, który rósł przed publikacją danych, zaczął po niej spadać. Ostatecznie na zamknięciu sesji na NYMEX cena baryłki ropy WTI z lutowych kontraktów spadała o 1,1 proc. do 52,72 USD. Kurs baryłki ropy Brent z lutowych kontraktów spadał na ICE w Londynie o 1,2 proc. do 54,66 USD.