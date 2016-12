Spadki na Wall Street

Dzień po rekordowym zamknięciu średniej Dow Jones i Nasdaq amerykańscy inwestorzy nie rwali się do dalszego kupowania akcji. Zwłaszcza, że można było się obawiać iż pokonanie poziomu 20 tys. pkt przez średnią przemysłową Dow Jones może uruchomić falę realizacji zysków. Tymczasem w środę indeks blue chipów zbliżył się do wspomnianego poziomu na zaledwie 15 pkt. Rynek akcji czeka na mocniejszą zachętę do dalszych wzrostów. Dolar słabł w środę. Nie pomogło to notowaniom złota, które zmieniły się minimalnie. Po zaskakującym wzroście zapasów w USA taniała ropa. Mocno drożał jednak gaz ziemny, co tłumaczono zapowiedzią zbliżającego się spadku temperatury w USA.

Na zamknięciu spadała wartość indeksów 7 z 10 głównych segmentów S&P500. Najmocniej taniały akcje spółek ochrony zdrowia (-0,6 proc.) oraz przemysłowych, użyteczności publicznej i telekomów (po -0,4 proc.). Drożały akcje spółek materiałowych (0,1 proc.) i z segmentu energii (0,2 proc.). Spadkiem kursu kończyło sesję 62 proc. spółek z S&P500. Z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones staniało 19. Najmocniej taniały akcje koncernów farmaceutycznych Merck & Co. (-1,7 proc.) i Pfizer (-1,3 proc.) oraz największej sieci supermarketów Wal-Mart Stores (-0,7 proc.). Najmocniej rosły kursy operatora systemu płatności kartami American Express (0,45 proc.), koncernu lotniczego Boeing (0,7 proc.) oraz producenta sprzętu sportowego Nike (1,1 proc.).