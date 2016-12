UBS: czas grać na osłabienie dolara

Dolar szybko umacnia się od kiedy okazało się, że Donald Trump będzie kolejnym prezydentem USA. Dodatkowo Fed zasugerował, że w przyszłym roku są możliwe trzy podwyżki stóp, a nie dwie, jak oczekiwał rynek. W środę indeks dolara doszedł do 103,65 – największej wartości od grudnia 2002 roku.

- Uważamy, że dolar amerykański jest znacznie przewartościowany na obecnym poziomie, a szczególnie przez ostatnich kilka tygodni – powiedział Zuercher w CNBC. – Ten rajd nie ma uzasadnienia – dodał.

Jego zdaniem, po trwającym od czterech lat umocnieniu dolara stał się on przewartościowany wobec walut gospodarek G10, potencjalnie nawet o 15-20 proc. wobec euro i 30 proc. wobec jena.

Zuercher przyznaje jednocześnie, że jeśli Donald Trump będzie realizował zapowiadaną politykę może ona spowodować wzrost inflacji i skłonić Fed do podwyżek stóp procentowych, co będzie umacniało dolara. Jest jednak druga strona tego.

- Uważamy także, że inflacja w Europie pójdzie w górę, inflacja w Japonii pójdzie w górę i zacznie się tam redukcja ilościowego luzowania, co powinno być pozytywne dla obu tych walut - powiedział.

Zuercher uważa również, że finanse rządu USA mogą także odegrać pewną rolę w osłabieniu entuzjazmu wobec dolara.



- Jeśli pan Trump chce wydawać więcej, będzie musiał to sfinansować, więc deficyt budżetowy powinien wzrosnąć. Historycznie nie jest to pozytywne dla walut, także dla dolara, więc spodziewam się, że to także zaważy na nim - powiedział.