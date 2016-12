Rentowności obligacji Włoch i Hiszpanii rosną

Coraz więcej sygnałów wskazuje, że trzeci bank Włoch nie zdoła uzyskać wsparcia prywatnych inwestorów i konieczne będzie jego ratowanie przez państwo. Źródła Reutersa twierdzą, że państwowa pomoc dla Monte dei Paschi jest już nieunikniona. Na rynku wzrosła niepewność, co odbiło się na notowaniu obligacji. W przypadku „dziesięciolatek” Włoch rentowność poszła w górę do 1,84 proc. w czwartek rano. Obligacje Hiszpanii także taniały, ich rentowność wzrosła do 1,34 proc.

- Ratowanie samo w sobie to dobra wiadomość, ale wielkim pytaniem jest czy to zgodne z europejskim prawem - powiedział Daniel Lenz, strateg DZ Banku. – Wciąż jest otwartą kwestią czy znajdzie się rozwiązanie, które będzie dobre dla wszystkich – dodał.