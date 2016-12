Jest ustawa o funduszach promocji polskiej żywności

Nowelizacja zmieniła przepisy z 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Ma ona, zgodnie z postulatami producentów rolnych, w większym niż dotychczas stopniu promować polskie produkty. Chodzi o żywność przetworzoną, do produkcji której użyto nie więcej niż 25 proc. składników pochodzących spoza terytorium Polski.



W 2009 r. utworzono dziewięć funduszy: mleka, mięsa wieprzowego; wołowego; końskiego; owczego; ziarna zbóż i przetworów zbożowych; owoców i warzyw; mięsa drobiowego oraz ryb.



Fundusze są tworzone z wpłat w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka lub 0,1 proc. wartości pozostałych towarów, takich jak zboże, mięso, owoce, ryby. Pieniądze pochodzą od producentów rolnych, a przekazywane są za pośrednictwem m.in. firm zajmujących się skupem na rachunek prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego. W ubiegłym roku wszystkie fundusze dysponowały ponad 50 mln zł.



Zgodnie z nową ustawą środki z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych mają być przeznaczane również na działania informacyjne i promocję produktów wytwarzanych przez producentów dokonujących wpłat na te fundusze. Zmiana przepisów ma spowodować, by producenci w większym stopniu odczuli korzyści z dokonywanych wpłat na fundusze.



Nowe prawo zmieni też proporcje w składach komisji zarządzających funduszami promocji. Liczba przedstawicieli producentów (rolników) ma się zwiększyć do pięciu, a liczba przedstawicieli przetwórców zmniejszy się do trzech. Jedno miejsce będzie zarezerwowane dla izb rolniczych.



Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.