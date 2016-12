Niedziela prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako jedyna instytucja w Polsce szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów lotu oraz zarządza ruchem lotniczym na naszym niebie. PAŻP dba o bezpieczeństwo samolotów lądujących i odlatujących z polskich lotnisk, a także przelatujących przez nasz kraj.



"Prezes Rady Ministrów, z dniem 22 grudnia 2016 r., powołała Janusza Niedzielę na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej" - poinformowało w komunikacie MiB.



Resort poinformował, że powołanie nastąpiło na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 8 grudnia 2006. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zgodnie z nim, prezes PAŻP powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, zaopiniowany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.



Janusz Niedziela przed pracą w PAŻP był m.in. prezesem i wiceprezesem Centrum Zamówień Publicznych, a także sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest też radcą prawnym.



W październiku br. minister infrastruktury i budownictwa ogłosił konkurs na prezesa PAŻP. Chętni mieli czas na składanie ofert do 7 listopada br. Od kandydatów wymagano m.in. wykształcenia wyższego, polskiego obywatelstwa, korzystania z pełni praw publicznych i biegłej znajomości chociaż języka angielskiego. Ponadto kandydat musiał mieć co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzy lata przepracowane na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym.



P.o. prezesa PAŻP była Magdalena Jaworska. Pracę w agencji rozpoczęła we wrześniu 2014 roku, kiedy to została powołana na zastępcę prezesa PAŻP ds. finansowo-administracyjnych. W lutym 2015 r. została powołana na p.o. prezesa PAŻP po tym, jak odwołano ówczesnego prezesa agencji Krzysztofa Kapisa. W marcu tego roku premier, na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa, przedłużyła powierzenie obowiązków Magdalenie Jaworskiej na sześć miesięcy.



W połowie grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która zmieniła zasady powoływania szefa tej instytucji, jego zastępców oraz kryteria ubiegania się o te stanowiska.