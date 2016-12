Bilans danych bez większych zmian dla dolara

Szybciej rosły wydatki konsumpcyjne (3,0 proc.), wyższy był także odczyt PCE (1,5 proc.). Teoretycznie III kwartał to już historia, ale lepsze dane zwiększają prawdopodobieństwo lepszego odczytu PKB za IV kwartał, a stąd już nieco bliżej do oczekiwań aż 4 podwyżek stóp procentowych w USA (przynajmniej teoretycznie). Zwłaszcza, że całkiem przyzwoicie wypadły dane nt. zamówień na dobra trwałego użytku w listopadzie. Odczyt bazowy (bez środków transportu) pokazał wzrost o 0,5 proc. m/m wobec oczekiwanych 0,2 proc. m/m (dane za październik zostały zrewidowane do 0,9 proc. m/m z 0,8 proc. m/m. Niemniej już dane ogółem wskazały na spadek zamówień o 4,6 proc. m/m (nieco powyżej konsensusu na poziomie -4,0 proc. m/m).

Rynek, o ile wpierw zareagował wzrostem dolara, o tyle później ruch ten został wymazany. To pokazuje, że trudno będzie sprostać rynkowym oczekiwaniom (w danych), które obecnie są ogromne – wsparciem dla dolara mogłyby być mocne dane dające preteksty do spekulacji nt. 4 podwyżek stóp w USA. Te które poznaliśmy dzisiaj, jak widać są ku temu niewystarczające.

Reasumując w przypadku dolara nadal mamy szanse na realizację scenariusza korekty. Sprzyjać temu może przedświąteczna i związana z końcem roku realizacja „dolarowych” zysków. Na razie jednak wsparcie przy 85,95 pkt. nie było nawet testowane.

Dzisiaj na uwagę zasługuje USD/CAD, który poszedł w górę dzięki relacji lepszych danych z USA, oraz gorszych z Kanady. Inflacja CPI nieoczekiwanie spadła w listopadzie o 0,4 proc. m/m, oraz wyhamowała do 1,2 proc. r/r. Równie słabo wypadły odczyty bazowe (-0,5 proc. m/m i 1,5 proc. r/r). To sygnał, że do ewentualnej normalizacji polityki pieniężnej przez Bank Kanady , jest jeszcze daleko. Z drugiej strony lepiej wypadła sprzedaż detaliczna, która wzrosła w październiku o 1,1 proc. m/m i 1,4 proc. m/m w ujęciu bazowym. W efekcie zwyżka USD/CAD ostatecznie może być mniejsza. Zwłaszcza, że rynek dotarł w okolice mocnego oporu w okolicach 1,3520.