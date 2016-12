Lotos szuka prezesa

Po bezprecedensowo długich rządach Pawła Olechnowicza w kontrolowanym przez państwo Lotosie, gdańska spółka jest w ostatnich miesiącach targana szeregiem zmian personalnych. Walne zgromadzenie gdańskiej spółki dokonało właśnie dwóch zmian w radzie nadzorczej. Marię Sierpińską i Katarzynę Witkowską zastąpili Adam Lewandowski i Piotr Ciach. Adam Lewandowski, związany najpierw z sektorem bankowym, od 2006 roku jest zatrudniony w PGNiG. Piotr Ciach to z kolei naczelnik w departamencie spółek kluczowych ministerstwa energii, od 10 lat związany z przemysłem obronnym.

Rada przystępuje szybkim krokiem do uzupełnienia zarządu Lotosu, uszczuplonego wraz z odejściem Roberta Pietryszyna i Przemysława Marchlewicza, którzy zostali odwołani w listopadzie i grudniu – z tym, że Robert Pietryszyn zdołał nacieszyć się funkcją prezesa jedynie przez pół roku. Kandydaci na stanowisko prezesa i wiceprezesa do spraw produkcji mogą już składać oferty w konkursie, który został ogłoszony w tym tygodniu. Ogłoszenie nakłada na kandydatów szereg wymogów, m.in. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółką z sektora ropy i gazu, oraz 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach, zatrudniających ponad 1 tys. osób. Te wymogi ograniczają listę potencjalnych kandydatów, których nazwiska pojawiają się w nieoficjalnym obiegu. Najczęściej typowano Andrzeja Jaworskiego, pochodzącego z Pomorza członka zarządu PZU, który jednak nie ma doświadczenia w sektorze petrochemicznym. Na głównego kandydata na prezesa wyrasta Marcin Jastrzębski, wiceprezes do spraw operacyjnych, który pełni obecnie funkcję p.o. prezesa Lotosu. Marcin Jastrzębski, który w latach 2006 – 2008 był członkiem zarządu PERN, jest uważany za człowieka Piotr Naimskiego, pełnomocnika rządu do spraw infrastruktury strategicznej.

Kandydaci mają czas na składanie ofert do 5 stycznia, rada nadzorcza otworzy je cztery dni później.

- Trudno powiedzieć, czy rada zdąży wybrać dwóch nowych członków zarządu jeszcze w styczniu. Zależy to od liczby zgłoszeń. Zarząd docelowo będzie liczył pięciu członków, tak jak dotychczas, nastąpią pomiędzy nimi pewne przetasowania kompetencyjne – mówi Beata Kozłowska-Chyła, przewodnicząca rady nadzorczej Lotosu.

Z nieoficjalnych informacji wynikało, że rada będzie chciała poczekać do nowego roku z decyzją o ogłoszeniu postępowania. Wtedy wchodzą w życie zmiany w procedurze rekrutacyjnej na stanowiska w spółkach skarbu państwa gdzie zasady dla nowych członków zarządu będą określone w statucie spółki, a nie – tak jak teraz – każdorazowo określane w konkursie. Jednak rada zdecydowała się przyspieszyć wybór zarządu, by skrócić okres bezkrólewia, więc ogłosiła konkurs zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Nowy zarząd będzie musiał zmierzyć się z ambitną strategią spółki na lata 2017-22, opublikowaną tydzień temu. Zakłada ona 9,4 mld zł inwestycji, m.in. na dokończenie projektu EFRA, poszukiwania i wydobycie. Efektem ma być dwukrotny wzrost zysku EBITDA do 4 mld zł w latach 2019-22. MEWA