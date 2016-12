Arabia Saudyjska zwiększa wydatki budżetowe

Bliskowschodnie królestwo, największy na świecie producent ropy oczekuje wzrostu wydatków do poziomu 890 mld rialów (237 mld USD) i przychodów do 184 mld USD. Deficyt budżetowy ma zmniejszyć się do 52,7 mld USD, co stanowić ma 8 proc. w relacji do PKB. W 2016 r. dziura budżetowa ma wynieść 79 mld USD.

Nasza gospodarka jest silna, mamy wystarczająco mocy by zmierzyć się z ekonomicznymi wyzwaniami – stwierdził król Salman podczas posiedzenie rządu. Dodał jednak, że otoczenie ekonomiczne jest obecnie bardzo trudne i ciąży wielu gospodarkom.