Agencja S&P podtrzymała rating PZU

Agencja S&P oczekuje, że po transakcji Grupa PZU będzie w dalszym ciągu pomyślnie przechodzić "hipotetyczny test warunków skrajnych" w odniesieniu do zadłużenia krajowego w walucie obcej.

"Cieszy nas, że pozytywna ocena transakcji przez rynek finansowy jest dzisiaj wzmocniona decyzją agencji S&P, która pozytywnie ocenia siłę kapitałową Grupy PZU po ogłoszeniu transakcji. Wcześniej transakcja została pozytywnie odebrana przez inwestorów, co znalazło odzwierciedlenie w rosnącym kursie akcji przy bardzo wysokich obrotach, zaraz po upublicznieniu informacji o zakupie. Obecnie wśród analityków rynkowych przeważają rekomendacje „kupuj” – powiedział w czwartek prezes PZU Michał Krupiński.

8 grudnia zarząd PZU poinformował, że zakończyły się negocjacje zmierzające do zawarcia transakcji nabycia znacznego pakietu akcji banku Pekao przez PZU działające w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju od UniCredit. Konsorcjum zgodziło się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł, w tym PZU zapłaci 6,46 mld zł. Dodano, że kupujący zapłacą za akcje banku po 123 zł. Według Krupińskiego dzięki tej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo–Wschodniej.

UniCredit był właścicielem Pekao SA od 1999 roku.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej PZU, 31 października br. agencja S&P podtrzymała długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej PZU SA i PZU Życie SA na poziomie A- z perspektywą negatywną, jednocześnie usuwając go z listy „pod obserwacją”.

21 stycznia 2016 roku agencja ta obniżyła rating siły finansowej PZU z poziomu „A” do poziomu „A-” z perspektywę ratingową na poziomie negatywnym. "Decyzja o obniżeniu ratingu dla PZU jest związana z decyzją o obniżeniu oceny ratingowej Polski z „A-” do „BBB+” dla długoterminowych zobowiązań w walutach obcych oraz z „A/A-1” do „A-/A-2” dla odpowiednio długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie lokalnej, z perspektywą „negatywny”. Obniżenie to nie wynika ze zmiany kondycji finansowej spółki" - zastrzeżono wówczas.