Przedświąteczne spadki na Wall Street

Jak na razie flirt indeksu blue chipów w psychologicznym poziomem 20 tys. punktów zakończył się „koszem”. Bariera nadal znajduje się jednak na wyciągnięcie ręki, i tylko kwestią czasu wydaje się jej przebicie.

Analitycy podkreślają, że to tyko zwykła przerwa i łapanie oddechu, żadne bowiem fundamentalne podstawy nie zostały naruszone. Według nich, mamy do czynienia ze zmianami w portfolio, inwestorzy zamykają pozycje na walorach spółek technologicznych i dóbr konsumenckich transferując środki m.in. do sektora telekomunikacyjnego.

W czwartek na parkiet dotarły bardzo istotne dane makro. M.in. w górę z 3,2 do 3,5 proc. zrewidowano odczyt dotyczący dynamiki wzrostu PKB w III kw. To najlepszy wynik od dwóch lat.

Z kolei znacznie słabszy od oczekiwań okazał się spadek zamówień na dobra trwałego użytku ogółem (w listopadzie o 4,6 proc.). Rozczarował też odczyt dotyczący wzrostu liczby tzw. nowych bezrobotnych.

Słabo zaprezentował się również wzrost wydatków konsumenckich (0,2 proc.), które odpowiadają za niemal 2/3 aktywności amerykańskiej gospodarki.

Na indeksach ciążyła m.in. przecena kursu akcji Apple. To wynik informacji o złożeniu przez Nokię kilku pozwów odnośne naruszeń praw patentowych przez producenta iPhone’ów.

Na finiszu sesji indeks DJ IA tracił 0,12 proc. Wskaźnik S&P500 zniżkował o 0,19 proc. zaś technologiczny Nasdaq spadał o 0,44 proc.