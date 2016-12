Premier Szydło: bez zmian w podatkach w 2017 r.

Premier ocenia w wywiadzie, że program Mieszkanie Plus może być "kołem zamachowym" polskiej gospodarki w 2017 roku. Wskazuje też na pozytywne skutki wprowadzenia programu Rodzina 500 plus.



PAP: Rząd wycofuje się z wprowadzenia jednolitego podatku. Dlaczego zapadła taka decyzja? Czy te rozwiązania mogą być wprowadzone w przyszłości, jeżeli tak, to kiedy?



Beata Szydło: Zapowiedziałam, że do końca roku powiemy ostatecznie, czy te analizy, które prowadziliśmy, jeżeli chodzi o jednolity podatek, skłonią nas do jego przyjęcia, czy nie. Po bardzo wnikliwym przeanalizowaniu sprawy uznaliśmy, że w tym momencie nie będziemy go wprowadzać, przede wszystkim ze względu na przedsiębiorców. W momencie, w którym zależy nam na szybkim rozwoju gospodarczym, w którym program odpowiedzialnego rozwoju jest priorytetem, musimy stworzyć maksymalnie korzystne warunki inwestowania. Uznaliśmy, że jednolita danina tego warunku do końca nie spełnia. Zmiany w systemie podatkowym w Polsce, które miałyby być wprowadzone, muszą mieć wymiar prospołeczny, ale i też proinwestycyjny dla przedsiębiorców.



PAP: Co w zamian? Czy w przyszłym roku rząd szykuje zmiany w podatkach? Jeżeli tak, to jakie?



B.Sz: W przyszłym roku żadnych zmian w podatkach nie będzie. W 2017 roku system podatkowy będzie funkcjonował na tych samych zasadach jak do tej pory. Oczywiście będziemy nadal pracować nad uszczelnieniem systemu podatkowego. Efekty są widoczne już w tegorocznym budżecie. Mamy wyższe dochody niż w ubiegłym roku o ponad 17 miliardów złotych. Część zmian będzie wchodziła po Nowym Roku, ale nie dotyczą zmiany systemu podatkowego, tylko jego uszczelniania.



PAP: Czy są założenia dotyczące oszczędności, które uda się uzyskać w przyszłym roku w wyniku dalszego uszczelniania systemu?



B.Sz: Najważniejszą zmianą jest system Krajowej Administracji Skarbowej, który od 1 stycznia rozpoczyna funkcjonowanie. Sam wynik deficytu budżetu w tym roku i w listopadzie 2016 roku, kiedy wyniósł 27,6 mld zł, czyli ponad 50 proc. wartości planowanej w ustawie budżetowej i był o 8,5 mld zł mniejszy w stosunku do listopada 2015 roku, pokazuje pozytywne zmiany. Z jednej strony uszczelnienie systemu podatkowego, co skutkuje wyższymi wpływami i dochodami, a z drugiej racjonalne wydawanie pieniędzy publicznych. W przyszłym roku uszczelnianie systemu podatku VAT będzie kontynuowane. Nie chcę przesądzać, czy uda się nam dzięki temu oszczędzić dwa czy trzy razy więcej.



PAP: Mówiła Pani, podsumowując prace rządu, iż stawiacie na tzw. plan Morawieckiego. Jakich projektów możemy się spodziewać?



B.Sz: Będzie kontynuowana linia związana z realizacją inwestycji zagranicznych, które będą się pojawiały w Polsce. Mieliśmy już sukcesy w tym roku. Najgłośniejszym była fabryka Mercedesa. Jesteśmy otwarci na to, żeby kolejne takie propozycje się pojawiały. Zaczynamy realizować projekty w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Decyzje podjęte w resorcie obrony o produkcji sprzętu dla polskiej armii za poważne kwoty będą się w przyszłym roku przekładać na korzyści dla gospodarki.



Mamy też program związany ze start-upami i nowoczesnymi technologiami. Uruchomimy liczne inwestycje kolejowe i drogowe. Kołem zamachowym będzie program "Mieszkanie Plus". Bardzo aktywnie włączają się w niego samorządy. "Mieszkanie Plus" ma szanse rozruszać gospodarkę i wpłynąć na rozwój poszczególnych regionów.



PAP: Ruszają pierwsze inwestycje związane z programem "Mieszkanie Plus". Ile inwestycji może ruszyć w przyszłym roku, jakie środki rząd przeznaczy na ten cel?



B.Sz: Jesienią listy intencyjne podpisało 17 samorządów. Teraz zaczyna się etap podpisywania umów. W tym tygodniu została zawarta pierwsza z nich. W zależności, ile będzie chętnych samorządów, tyle będzie uruchomionych środków i podpisanych umów.



PAP: Rozmawialiśmy o budżecie. Opozycja zgłasza wątpliwości, czy budżet na 2017 rok został przyjęty zgodnie z prawem. Posłowie opozycji domagają się ponownego głosowania. Czy jest to możliwe?



B.Sz: Budżet został przyjęty zgodnie z prawem. Nie stało się nic, co miałoby jakiekolwiek znamiona podważenia legalności przyjęcia tego budżetu. Posłowie opozycji po prostu nie chcieli go przyjąć. To było widoczne od początku piątkowego posiedzenia. Obstrukcja, którą wywołali posłowie PO i Nowoczesnej, miała doprowadzić do tego, żeby nie przyjąć budżetu.



Dla PO i Nowoczesnej ten budżet jest ogromnym problemem, ponieważ dzięki niemu są realizowane takie programy jak "500 plus", obniżenie wieku emerytalnego, darmowe leki dla seniorów. Okazało się, że czarne scenariusze, które próbowała kreślić PO i Nowoczesna, kiedy był przyjmowany program "500 plus", były kłamstwem z ich strony. Program ma pełne zabezpieczenie finansowe. Niestety mam wrażenie, że to opozycję boli.



Kiedy uznano, że kończy się już paliwo, jakim jest spór wokół TK, znaleziono kolejny punkt zapalny, jakim miało być nieprzyjęcie budżetu i doprowadzenie do chaosu parlamentarnego, doprowadzenie do wcześniejszych wyborów. To plan Schetyny i Petru, żeby ciągle burzyć i doprowadzać do zamieszania.



PAP: PO i Nowoczesna zapowiadają, że nie opuszczą sali sejmowej do 11 stycznia. Czy widzi pani premier możliwość rozwiązania tego konfliktu? W jakiej formule PiS może podjąć rozmowy z opozycją?



B.Sz: Rozmawiać i współpracować muszą chcieć obie strony. Propozycji ze strony PiS i rządu było dużo. Cały czas zapraszam do współpracy. Potrzebny jest w Polsce dialog. Jest okres świąteczny. Boże Narodzenie to czas, kiedy ludzie powinni spotykać się ze sobą, rozmawiać; niesnaski powinny być odkładane na bok. Wielu z nas składając życzenia mówi „spokojnych świąt”. Boże Narodzenie to wyjątkowy dla Polaków czas – chcemy, by przebiegł w radości, spokoju i wzajemnej życzliwości. Myślę, że właśnie tego od nas dziś rodacy oczekują. Dlatego na wspólnej konferencji m.in. z prezesem Jarosławem Kaczyńskim zaproponowaliśmy współpracę. Chcemy rozmawiać o projektach dobrych dla Polaków, które przedstawi opozycja.



Jeżeli opozycja przedstawi jakieś projekty ustaw gospodarczych, prospołecznych, będziemy się nad nimi pochylać. Tyle, że takich projektów nie ma. Z naszej strony propozycja dialogu i rozmowy jest otwarta. To decyzja opozycji, czy chcą spędzać święta w sali sejmowej, czy chcą porozmawiać, prowadzić dialog. Ludzie nie wybrali ich, żeby urządzali demonstracje, tylko, żeby pracowali.



PAP: Czym w ocenie Pani może się skończyć protest opozycji?



B.Sz.: Eskalowanie napięcia i maksymalne wyostrzenie emocji prowadzi do rzeczy złych. Nie buduje, ale rujnuje. Posłowie opozycji: Platformy i Nowoczesnej muszą zdać sobie sprawę z tego, że ponoszą odpowiedzialność za spokój i bezpieczeństwo Polaków. Od nakręconych i eskalowanych tak mocno emocji naprawdę jest niedaleko do tego, by stało się coś złego, by nawet przez przypadek ktoś ucierpiał.



PAP: Mówiąc o bezpieczeństwie chciałbym powrócić do poniedziałkowego zamachu terrorystycznego w Berlinie, którego pierwszą ofiarą był Polak. Eksperci ostrzegają, że do Europy przeniknęły dziesiątki potencjalnych zamachowców. Czy Polska jest bezpieczna? Czy w Polsce są osoby, które mogą stwarzać zagrożenie? W jaki sposób jest to monitorowane?



B.Sz.: Polska jest bezpieczna. Wszystkie służby w Polsce odpowiedzialne za bezpieczeństwo cały czas monitorują sytuację, są w pełnej gotowości 24 godziny na dobę. Nie ma w tej chwili w Polsce informacji czy oznak, które mogłyby nas niepokoić. Chciałabym też zwrócić uwagę, by polscy obywatele podróżujący po Europie uważali na to, co się dzieje wokół nich.



Bohaterska postawa polskiego kierowcy, który prawdopodobnie - tak przynajmniej wynika z dotychczasowych ustaleń - przed śmiercią próbował walczyć z zamachowcem i doprowadzić do tego, by katastrofa w Berlinie nie była tak olbrzymia, wymaga wielkiego szacunku.



PAP: W związku z kongresem PiS, który został przesunięty na luty, grupy eksperckie wypracowują nowe propozycje. Czego można oczekiwać?



B.Sz.: Przygotowujemy program PiS na kolejne lata. Rząd w tej chwili realizuje program, który został przyjęty na poprzednim kongresie. W dużej mierze ten program został wdrożony. Programy 500 plus i Mieszkanie Plus, zmiany w systemie oświaty, planowane zmiany w systemie zdrowia i wszystkie kolejne reformy, które wprowadzamy, albo weszły w życie, albo zostały uruchomione.



Przed nami kolejne lata, w czasie których chcemy zaproponować spójną ofertę dla Polaków. W 2018 roku dojdzie do wyborów samorządowych, chcemy więc złożyć propozycję związaną z rozwojem samorządu w Polsce. Można też oczekiwać kolejnych ważnych projektów prospołecznych, ale też takich, które pokazują, w jaki sposób te zmiany, które wprowadzamy w Polsce, mogą być kontynuowane, pogłębiane i rozwijane.



PAP: Pani Premier, jakie życzenia chciałaby Pani złożyć Polakom i sobie przed świętami Bożego Narodzenia?



B.Sz.: Chciałabym życzyć każdemu Polakowi spokojnych, rodzinnych świąt. Bądźmy dla siebie życzliwi i bardziej wyrozumiali. Zwracajmy uwagę na to, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli. Musimy myśleć o sobie jako o wspólnocie i o tym, by tę wspólnotę umieć budować. Życzę, by właśnie w takiej atmosferze wspólnoty te święta i przyszły nowy 2017 rok przebiegały.



Myślę, że dla mnie prezentem najlepszym z możliwych jest fakt, że dla wielu polskich rodzin będą to naprawdę radosne święta, że dzieci pod choinką znajdą prezenty, których w poprzednie święta nie mogły się doczekać. To jest dla mnie szczera radość i satysfakcja. Program 500 plus działa, rodzi się więcej dzieci. Najnowsze dane to potwierdzają. W tym roku odnotowano wzrost liczby kobiet w ciąży o 14,5 tys. w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku.



Według Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN) program Rodzina 500 plus aż o 94 proc. zmniejsza skrajne ubóstwo wśród dzieci. To są właśnie te dobre zmiany, które wprowadzamy i z których ja osobiście naprawdę się bardzo cieszę.