GUS: stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 8,2 proc.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w końcu listopada br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1 mln 313 tys. osób, tj. nieznacznie zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,4 proc., czyli o 5,7 tys.), ale obniżyła w porównaniu z listopadem ub. roku (o 14,2 proc., czyli o 217 tys.).



Najniższa stopa bezrobocia była w województwie wielkopolskim - 5 proc., najwyższa w warmińsko-mazurskim - 13,9 proc. W porównaniu z październikiem br. zmniejszyła się w województwach łódzkim i mazowieckim (po 0,1 p.proc.), a zwiększyła – w województwach lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim (po 0,2 p.proc.) oraz kujawsko-pomorskim, podkarpackim, zachodniopomorskim (po 0,1 p.proc.).



Jednak - jak podkreślił GUS - w porównaniu z listopadem ub. roku stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się we wszystkich województwach. Najbardziej w zachodniopomorskim (o 2,3 p.proc.) i warmińsko-mazurskim (o 2,0 p.proc.), a w najmniej – w województwie opolskim (o 0,9 p.proc.).



W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy udział kobiet w końcu listopada br. był wyższy niż przed rokiem o 1,2 p.proc. i wyniósł 53,9 proc. Zwiększył się nieznacznie udział osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,1 p.proc., do 30,8 proc.).



Zmniejszył się za to udział osób dotąd niepracujących (o 1,4 p.proc., do 14,9 proc.) oraz absolwentów (o 0,6 p.proc. do 4 proc.). Podobnie jak wcześniej, prawa do zasiłków nie miało 86,4 proc. bezrobotnych.



W listopadzie br. wyższy niż przeciętnie wzrost zatrudnienia w skali roku obserwowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją mebli (o 6,5 proc.), produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 5,8 proc.), transportem lądowym i rurociągowym (o 5,7 proc.), produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 5,6 proc.), produkcją wyrobów z metali (o 5,5 proc.), handlem detalicznym (o 4,0 proc.) oraz produkcją wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 3,4 proc.).



Niższe niż rok temu zatrudnienie notowano w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobywaniem węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 7,8 proc., wobec spadku o 14,8 proc. przed rokiem), budową budynków (o 2,4 proc.), produkcją odzieży (o 2,3 proc.), budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1,5 proc.) oraz robotami budowlanymi specjalistycznymi (o 0,7 proc.).



Od stycznia do listopada 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 mln 752 tys. osób, co oznacza, że było o 2,9 proc. wyższe od obserwowanego przed rokiem.