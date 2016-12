GUS: eksport rośnie szybciej niż import

Według piątkowego komunikatu GUS dodatnie saldo obrotów ogółem było znacznie wyższe od notowanego przed rokiem.



Zwiększyła się wymiana z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE), eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w tym do Rosji) oraz import z krajów rozwijających się - zaznacza urząd.



"W okresie styczeń–październik br. eksport zwiększył się w skali roku o 5,1 proc. do 655,3 mld zł, a import wzrósł o 3,5 proc. do 636,2 mld zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 19,1 mld zł (przed rokiem 9 mld zł). Obroty wyrażone w euro zwiększyły się w skali roku po stronie eksportu o 0,8 proc. do 150,9 mld EUR, a po stronie importu obniżyły się o 0,8 proc. do 146,5 mld EUR" - informuje GUS.



"Dodatnie saldo wyniosło 4,4 mld EUR (w okresie styczeń–październik ub. roku 2,1 mld EUR). W obrotach prezentowanych w dolarach USA odnotowano niewielki wzrost eksportu w skali roku (o 0,5 proc.) do 168,3 mld USD, natomiast import był niższy niż przed rokiem o 1,0 proc. i wyniósł 163,4 mld USD. Dodatnie saldo obrotów ukształtowało się na poziomie 4,9 mld USD (po dziesięciu miesiącach ub. roku 2,4 mld USD)" - dodaje urząd.



GUS zaznacza, że eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł w skali roku o 5,6 proc. do 523,0 mld zł, a import zwiększył się o 5,5 proc. do 388,9 mld zł.



Wartość obrotów z Niemcami wzrosła w eksporcie o 6 proc. do 179 mld zł, a w imporcie o 7,2 proc. do 149,8 mld zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 29,2 mld zł (wobec również 29,2 mld zł przed rokiem).



Z kolei, zaznacza GUS, w obrotach z krajami Europy Środkowo-Wschodniej eksport był o 8 proc. większy niż przed rokiem i wyniósł 35,4 mld zł, na co głównie wpłynął wzrost wartości dostaw na Ukrainę i do Rosji. Import z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zmniejszył się w skali roku o 15 proc. do 46,2 mld zł. Saldo poprawiło się z minus 21,6 mld zł przed rokiem do minus 10,9 mld zł.



W obrotach z Rosją eksport zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 4,9 proc. do 18,7 mld zł, natomiast import był niższy o 19,8 proc. i wyniósł 37,1 mld zł. - informuje GUS.



Sprzedaż detaliczna zwiększyła się natomiast, według urzędu, w skali roku o 7,4 proc. (wobec wzrostu o 4,6 proc. w październiku br. oraz o 5,7 proc. w listopadzie ub. roku). W okresie styczeń-listopad br. sprzedaż detaliczna była o 5,6 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,4 proc.).