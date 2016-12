GUS: dochody budżetu do listopada zrealizowane w 93.8 proc., wydatki w 87,4 proc.

Dochody zrealizowane w okresie styczeń–listopad br. były większe niż w analogicznym okresie ub. roku o 11,6 proc. Deficyt ukształtował się na poziomie 27,6 mld zł, co stanowiło 50,4 proc. planu - dodaje GUS.



Wpływy z podatków pośrednich, według GUS, wyniosły 182,9 mld zł (co stanowiło 62,1 proc. dochodów ogółem), w tym z podatku akcyzowego 60,1 mld zł (odpowiednio 20,4 proc.).



Z kolei wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ukształtowały się na poziomie 24,2 mld zł, a od osób fizycznych 43,4 mld zł. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł odpowiednio 8,2 proc. i 14,7 proc. Wykonanie dochodów budżetu państwa z tytułu napływu środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi stanowiło 58,2 proc. planu - zaznacza GUS.



"Wydatki poniesione w okresie styczeń–listopad br. były o 7,4 proc. większe niż przed rokiem. Wypłaty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 52,1 mld zł, tj. wzrosły o 3,2 proc. i stanowiły 16,2 proc. wydatków ogółem. Wydatki na obsługę Długu Skarbu Państwa stanowiły 9,4 proc. wydatków ogółem i wzrosły w relacji do analogicznego okresu ub. roku o 6,7 proc. Wypłacone w okresie styczeń–listopad br. dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniosły 14,5 mld zł (tj. 4,5 proc. wydatków ogółem), a dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 42,9 mld zł (odpowiednio 13,3 proc.)" - czytamy w informacji GUS.