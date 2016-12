Prezydent Chin akceptuje wzrost poniżej 6,5 proc.

Xi miał w tym tygodniu powiedzieć podczas obrad grupy polityków partii komunistycznej zajmujących się finansami i gospodarką, że realizacja wyznaczonego przez rząd tempa wzrostu nie jest konieczna. Zgodzono się, że gospodarka będzie stabilna nawet przy niższym tempie wzrost dopóki nie zacznie rosnąć bezrobocie, twierdzi informator agencji.

W ubiegłym roku władze Chin zapowiedziały utrzymanie tempa wzrostu chińskiej gospodarki na poziomie co najmniej 6,5 proc. do 2020 roku. Miało to umożliwić obiecaną przez rządzącą przez partię komunistyczną budowę „umiarkowanie prosperującego społeczeństwa” do 2020 roku, kiedy PKB i poziom dochodów byłby dwukrotnie wyższy niż w 2010 roku. Wywołało to głosy krytyki wskazujące, że taki plan motywuje przedstawicieli władz różnych szczebli do podejmowania nadmiernego ryzyka, co mogłoby zagrozić stabilności finansowej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy także rekomendował Chinom niższe tempo wzrostu.

Obecne doniesienia z Chin wskazują, że ich władze dostrzegają ryzyko systemowe jako na tyle wysokie, aby dokonać ponownej oceny wyznaczonych celów. Mogą także zapowiadać mniejszą skłonność Pekinu do działań stymulacyjnych.