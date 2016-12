Złoty wyjątkowo mocny

USD/PLN

Notowania USD/PLN kontynuują dziś ruch w dół wykształcony we wtorek, stanowiący kolejną falę w korekcie spadkowej wygenerowanej na tej parze 15 grudnia. Wczoraj popołudniu ruch w dół wyhamował na poziomie równości fali z 20 grudnia z tą budowaną w dniach 15-19 grudnia (4,20).

Z technicznego punktu widzenia budująca się od 15 grudnia sekwencja spadkowa może być jedynie korektą odbicia wykształconego po zakończonym posiedzeniu Rezerwy Federalnej lub kontynuacją korekty całego ruchu w górę z genezą 9 listopada. Fala spadkowa zatrzymała się 8 grudnia dokładnie na poziomie 38,2% zniesienia odbicia z 9 listopada (4,1060), a zatem jej modelowy zasięg został osiągnięty.Oczywiście jest możliwość jej kontynuacji (odbicie z 8 grudnia to fala B w korekcie płaskiej-rozszerzonej ABC) i pogłębienia do poziomu 61,8% zniesienia – okolice poziomu 4,00. Wsparcie to nie powinno zostać sforsowane, jeżeli zakładamy że ruch w górę na tej parze będzie kontynuowany w średnim terminie.

GBP/PLN

Najsilniej względem złotego traci dziś funt szterling. Notowania pary GBP/PLN kontynuują spadki z 15 grudnia. Spadkowa korekta rozpoczęła się na początku tego miesiąca z poziomu 5,40 (naruszając wcześniej 50% zniesienie długoterminowej sekwencji spadkowej z listopada 2015 roku). Jeżeli korygujemy całe odbicie z początku października to minimalny, modelowy zasięg spadków wyznacza poziom 5,1150 gdzie wypada 38,2% zniesienie wspomnianego odbicia, a nieco niżej przebiega poziom równości fal spadkowych – obecnej i tej z początku grudnia.

Maksymalny zasięg korekty to poziom 61,8% zniesienia zbiegający się z długoterminową linią trendu wzrostowego. Natomiast sforsowanie przez stronę popytową poziomu 5,40 (ostatnie ekstrema) będzie sygnałem zakończenia spadkowej korekty i kontynuacji wzrostów w średnim terminie przynajmniej do okolic 5,54.