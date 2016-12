MF podnosi oprocentowanie 2-letnich obligacji oszczędnościowych

"W styczniu podnosimy oprocentowanie obligacji dwuletnich do 2,10 proc. Dzięki temu nabywcy indywidualni nadal mogą nabywać obligacje oszczędnościowe na preferencyjnych warunkach w stosunku do rynku hurtowego, na którym rentowność obligacji dwuletnich wynosi obecnie ok. 2 proc. Oprocentowanie pozostałych obligacji pozostaje bez zmian. W grudniu zostało ono podniesione w pierwszym okresie odsetkowym o 0,1-0,2 punktu procentowego w przypadku obligacji 3-, 4- i 10-letnich oraz 6- i 12-letnich obligacji rodzinnych" – powiedział cytowany w komunikacie MF wiceminister finansów Piotr Nowak.

Zgodnie z komunikatem oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym w przypadku obligacji 3-letnich wynosi 2,2 proc., dla 4-latek - 2,4 proc. oraz 2,7 proc. dla 10-latek. Natomiast 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio w wysokości 2,8 proc. i 3,2 proc. w pierwszym okresie odsetkowym.

MF poinformowało, że dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25 proc. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50 proc.

Natomiast oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży wynoszącej 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2 proc. dla papierów 12-letnich.