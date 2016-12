Świąteczny marazm na rynkach

Niskie obroty nie wspierają większej zmienności na głównych giełdowych indeksach na świecie, a co więcej handel nie odbywał się dzisiaj w Japonii, natomiast w Wielkiej Brytanii był mocno skrócony. Wczorajsze względnie pozytywne informacje, które wpłynęły wzrostowo na indeks WIG20 dzisiaj ocenione zostały po raz kolejny.

Ostatni dzień handlu przed świętami przyniósł o dziwo dosyć sporo odczytów makroekonomicznych. Z jednej strony poznaliśmy finalne dane z Wielkiej Brytanii na temat wzrostu gospodarczego, które wypadły nieco gorzej od wstępnych odczytów. Wzrost wyniósł 2,2% zamiast 2,3% w ostatnich kwartale, ale w przeciwności do bardzo słabego funta, nie wpłynęło to negatywnie na indeks giełdowy FTSE 100, który skrócony dzień zakończył na niewielkim zysku.

Włoski rząd przyjął ostatecznie plan pomocy dla włoskich banków, który ma opiewać na kwotę 20 mld EUR. Celem pomocy jest utrzymanie płynności tych banków oraz bezpieczeństwo depozytów bankowych. W przypadku Włoszech mamy również do czynienia z dosyć popularnym posiadaniem obligacji bankowych przez prywatnych inwestorów, co również było podmiotem obaw o stabilność tego sektora. Wobec ostatecznego przypieczętowania planu pomocy dla włoskich banków ze strony publicznej indeks FTSE MIB był dzisiaj zdecydowanie europejskim liderem notowań.

Pozostałe sesje w Europie były dzisiaj raczej płaskie. Pomimo kolejnych czynników ryzyka w postaci porwania libijskiego samolotu pasażerskiego, który wylądował wraz z porywaczami na Malcie, inwestorzy skłonni byli raczej utrzymywać bieżące wyceny akcji spółek. Tuż przed zakończeniem sesji DAX traci 0,14%, CAC 40 zniżkuje 0,02%, FTSE 100 zyskał dzisiaj 0,04%, natomiast włoski FTSE MIB umacnia się o 0,88%.

W przypadku Wall Street również mamy do czynienia z ograniczoną aktywnością inwestorów. W przypadku tamtejszego rynku mamy do czynienia z wyraźną korelacją z cenami ropy naftowej, które podczas dzisiejszej sesji wyraźnie zniżkują. Mimo wszystko było widać próby w przypadku Dow Jonesa, który w dalszym ciągu ma ochotę na zaliczenie magicznego poziomu 20 tysięcy punktów. Po godzinie 17:00 S&P 500 traci 0,09%, DJIA zniżkuje o 0,06%, natomiast Nasdaq spada o 0,02%.

W przypadku handlu na Książęcej mieliśmy dzisiaj do czynienia z cofnięciem wczorajszego euforycznego ruchu z końca sesji po publikacji rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, który wskazał, że 75% środków z OFE powinno zostać przetransferowanych do Indywidualnych Kont Emerytalnych, natomiast same OFE mają zostać przekształcone w specjalne fundusze inwestycyjne. Dzisiaj jednak zyskiwało niewiele spółek, a WIG20 na sam koniec sesji stracił 0,52%.