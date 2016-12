Enea kupi elektrownię Połaniec

Wartość przedsiębiorstwa Engie Energia Polska, z pominięciem zadłużenia i gotówki w spółce, uzgodniono na ok. 1,07 mld zł. Transakcja ma pozytywnie wpłynąć na przychody i zysk operacyjny (powiększony o amortyzację) Enei.

Zamknięcie transakcji uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Ministra Energii, prezesa UOKiK (na koncentrację), zrzeczeniem się prawa pierwokupu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przeprowadzeniem konwersji długu Engie Energia Polska wobec podmiotów z grupy Engie na kapitał w Engie Energia Polska.

W kwietniu br. francuski koncern Engie wystawił na sprzedaż swoje aktywa w Polsce, w tym największe - Elektrownię Połaniec. Według medialnych informacji cena wywoławcza na wszystkie polskie aktywa Enegie wynosiła 2 mld zł.

Ofertę na jej zakup Enea złożyła pod koniec września 2016 r. Wyjaśniła wtedy, że transakcja wzmocni pozycję grupy na rynku wytwórców energii i wpisuje się strategię rozwoju grupy kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku.

Elektrownia węglowa o mocy 1811 MW brutto, składa się z ośmiu bloków energetycznych o mocy 225 MW każdy; położona jest we wsi Zawada koło Połańca w woj świętokrzyskim. Produkuje rocznie około 8,4 TWh energii elektrycznej. W 2013 roku zbudowano tam inwestycję Zielony Blok, w 100 procentach opalany biomasą (205 MW) (współspalaną z węglem kamiennym).

Transakcja wpłynie pozytywnie na wzrost przychodów i poziom EBITDA grupy, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację. Wartością dodaną akwizycji są synergie, jakie będziemy mogli zrealizować dzięki współpracy pomiędzy segmentem wytwarzania - Kozienice plus Połaniec - a segmentem wydobycia, czyli LW Bogdanka" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

"Elektrownia Połaniec ma także wiele cech wspólnych z należącą do Enei Elektrownią Kozienice. Obie elektrownie mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju i wytwarzają energię z wykorzystaniem bloków klasy 200 MW. Głównym dostawcą surowca dla Połańca i Kozienic jest należąca do Grupy Enea górnicza spółka Lubelski Węgiel Bogdanka. Dodatkowo Elektrownia Połaniec należy do grona młodszych elektrowni systemowych w Polsce" - napisano w komunikacie prasowym.

Engie Energia Polska jest piątym największym producent energii w Polsce. Z elektrownią w Połańcu o mocy ok 1,9 GW, firma odpowiada za 5 proc. produkcji energii w kraju

Poznańska Enea to wytwórca, dystrybutor i sprzedawca energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i firm na terenie całego kraju. Ma 9 proc. udział w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej. Ma też prawie 2,4 mln klientów. Od 2008 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu WIG30, skupiającego największe spółki na parkiecie. Skarb państwa jest wiekszościowym, bo 51,5 proc. udziałowcem w grupie, 5,2 proc. ma w niej PZU TFI, pozostali akcjonariusze 43,3 proc.

W poniedziałek szef resortu energii Krzysztof tchórzewski poinformował, że Enea wspólnie z Energą zawarły umowę inwestycyjną na budowę Elektrowni Ostrołęka C.Spółki ogłosiły przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy elektrowni. Elektrownia Ostrołęka C będzie miała moc ok. 1 tys. MW, a koszt jej budowy szacowany jest na 6 mld zł. Jak mówił Tchórzewski to jedna z największych tego typu w tym czasie w Europie inwestycji w energetyce.