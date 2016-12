Wesołych Świąt!

Święta to czas, kiedy powinniśmy zastanowić się nad tym, co najważniejsze. Oby to był czas pogody - ale niekoniecznie tej śnieżnobiałej, zimowej, której wszyscy życzylibyśmy sobie w Wigilię. I nie tej dla bogaczy. Niech to będzie czas pogody ducha.

Niech dla nas wszystkich Święta będą czasem doświadczania i wcielania w życie przesłania o pokoju, radości i miłości!