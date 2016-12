ArcelorMittal Poland zainwestował 500 mln zł w krakowskiej hucie w br.

Jak poinformował PAP prezes ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar, mijający rok był szczególnie interesujący dla krakowskiej huty ze względu na skalę i wartość projektów inwestycyjnych, których łączna wartość przekroczyła 500 mln zł. Oznacza to, że przeszło połowa środków inwestowanych przez koncern w tym roku w Polsce, trafiła do huty w Krakowie.



W części surowcowej krakowskiej huty zrealizowano inwestycje o wartości 200 mln zł. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca, który zakończył się latem tego roku. Zakres generalnego remontu obejmował: wymianę "garu" (czyli wyłożenia węglowego) pieca, montaż 1700 ton nowych chłodnic i 24 nowych zestawów dyszowych, modernizację systemu automatyki i sterowania pieca, budowę nowego zamkniętego układu chłodzenia pieca, modernizację systemu odpylania oraz wymianę i remont nagrzewnic. Koszt wszystkich zadań przekroczył 175 mln zł.



Według przedstawiciela spółki, trzy ostatnie działania w znaczącym stopniu ograniczą wpływ krakowskiej huty na środowisko naturalne. Dzięki nowemu zamkniętemu układowi chłodzenia huta na potrzeby chłodzenia wielkiego pieca nie będzie już pobierała wody z Wisły.



Modernizacja dwóch elektrofiltrów (hali namiarowni i hali lejniczej) pozwoliła spełnić wymogi dla emisji do powietrza wynikające z unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) w lipcu tego roku, a więc na dwa lata przed wymaganym prawem terminem. Z kolei wymiana i remont nagrzewnic pozwoliły podnieść temperaturę gorącego dmuchu o ok. 100 st. Celsjusza, a tym samym ograniczyć zużycie koksu.



Kolejnych 300 mln zł ArcelorMittal Poland wydał na przedsięwzięcia w części przetwórczej krakowskiej huty. Chodzi przede wszystkim o rozbudowę walcowni gorącej, której zdolności produkcyjne zwiększyły się o 900 tys. ton rocznie oraz budowę nowej linii ocynkowania o zdolnościach produkcyjnych wynoszących prawie 400 tys. ton rocznie.



"Te inwestycje są ważne z dwóch powodów, po pierwsze ze względu na ochronę środowiska - spełniamy dyrektywę IED na dwa lata przed jej wejściem w życie. Ponadto przedsięwzięcia w części przetwórczej pozwolą zaspokoić rosnące w Polce zapotrzebowanie na stal w obszarze produktów płaskich, czyli blach w takich sektorach, jak przemysł AGD czy budownictwo" - zaznaczył Samaddar.



Podkreślił, że podjęta dwa lata temu decyzja dotycząca generalnego remontu wielkiego pieca była strategiczna dla dalszej przyszłości krakowskiej huty i zapewnia jej funkcjonowanie przez dwie lub nawet trzy najbliższe dekady.



Według prezesa krakowska huta po przeprowadzonych modernizacjach należy obecnie do najnowocześniejszych zakładów w grupie ArcelorMittal.



"Zarówno Kraków, jak i inne nasze zakłady są dobrze przygotowane na to, żeby zaspokoić rosnące w Polsce zapotrzebowanie na stal, które wynika przede wszystkim z planowanych projektów infrastrukturalnych, takich jak modernizacje sieci dróg i sieci kolejowej" - zaznaczył Samaddar.



Zapowiedział, że w krakowskiej hucie nadal będą realizowane nowe przedsięwzięcia – w tym miesiącu zaczęła się modernizacja elektrociepłowni przemysłowej znajdująca się na jej terenie. Inwestycja kosztująca ponad 310 mln zł zakończy się w 2018 r. - wtedy zakład będzie spełniał rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska.



Prezes ArcelorMittal Poland zaznaczył, że dalsze inwestycje we wszystkich hutach w Polsce zależą od otoczenia zewnętrznego. Koncern apeluje do Komisji Europejskiej, aby wskaźniki i cele dotyczące unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) na kolejny okres po 2020 r. były ustalone na "poziomie, który będzie możliwy do osiągnięcia". Zwraca też uwagę na konieczność zmodernizowania instrumentów ochrony rynku wewnętrznego UE, tak aby chroniły one produkcję hutniczą na naszym kontynencie.



"Obserwujemy import produktów stalowych spoza Unii Europejskiej po nieuczciwych, zaniżonych cenach; mówimy wręcz o dumpingu" - podkreślił Sanjay Samaddar.



Jak zaznaczył, od 2004 r., kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie.



ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie.



ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ponad 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.