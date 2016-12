Niemcy chcą przedłużyć kontrole granicy

"Mam zamiar kontynuowania kontroli (granicznych) przez znaczny okres po lutym. W każdym razie przez wiele miesięcy. Obecnie nie dostrzegam końca tych restrykcji" - powiedział de Maiziere w wywiadzie dla gazety "Bild am Sonntag".



Szef resortu spraw wewnętrznych zapewnił, że uwzględni interesy Austrii, która graniczy z Niemcami od południa. Będziemy brali pod uwagę sytuację gospodarki, turystykę i mały ruch graniczny - dodał.



De Maiziere sugerował już w październiku, że kontrole na granicy niemieckiej będą mogły zostać zniesione dopiero wtedy, gdy zapewniona będzie kontrola zewnętrznej granicy UE oraz gdy kraje UE zapewnią wystarczającą liczbę miejsc w ośrodkach dla uchodźców.



Berlin wprowadził kontrolę granicy na początku września ubiegłego roku w związku z narastającą falą imigrantów docierających do Niemiec szlakiem bałkańskim. W całym zeszłym roku do Niemiec przejechało 890 tys. imigrantów. Niemieckie kontrole koncentrują się na granicy z Austrią, choć wyrywkowo przeprowadzane są także na innych kierunkach.



Część krajów należących do strefy Schengen krytykuje postawę Berlina, domagając się zniesienia kontroli. Swoje granice kontrolują obecnie oprócz Niemiec Austria, Dania, Szwecja i Norwegia.