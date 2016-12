Energa-Operator może otrzymać mocne wsparcie finansowe z UE

Jak poinformowała spółka, projekt Energi Operator o wartości 174,5 mln zł znalazł się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Prezes zarządu spółki Energa-Operator, Piotr Dorawa powiedział PAP, że „spółka jako operator sieci dystrybucyjnej jest pierwszą w kraju spółką energetyczną, która znalazła się na krótkiej liście indykatywnej i może otrzymać tak wysokie dofinansowanie”.

Nazwa projektu: "Przebudowa sieci Energa-Operator do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci, w celu aktywizacji odbiorcy dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa -Operator SA".

Prezes Dorawa poinformował PAP, że celem projektu jest przede wszystkim poprawa niezawodności zasilania odbiorców i dostarczania energii elektrycznej. "Projekt obejmuje powszechną automatyzację sieci dystrybucyjnej na poziomie średniego napięcia" - wyjaśnił. Zaznaczył, że "dla spółki i dla odbiorców realizacja projektu oznacza przede wszystkim pewność zasilania, możliwość przyłączenia do sieci większej grupy odbiorców". Dzięki realizacji projektu poprawi się też bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej. Przedsięwzięcie będzie wdrażane na całym obszarze działania spółki Energa-Operator.

Dorawa zwrócił uwagę, że realizacja projektu oznacza przede wszystkim mniejszą awaryjność sieci oraz szybsze usuwania ewentualnych uszkodzeń sieci. "Automatyzacja sieci powoduje wyraźną poprawę funkcjonowania takiej sieci, a szybkość reakcji jest zupełnie inna" - wyjaśnił.

Projekt obejmuje szeroko pojętą automatyzację sieci (przede wszystkim w zakresie sieci średnich napięć), co oznacza m.in. wymianę oraz montaż nowych rozłączników napowietrznych oraz wymianę istniejących rozdzielnic w stacjach transformatorowych. Do roku 2020 spółka planuje montaż lub wymianę prawie 1,2 tys. rozłączników oraz wymianę ponad 1,1 tys. szt. rozdzielnic w stacjach transformatorowych.

Spółka podała, że wszystkie rozłączniki napowietrzne i rozdzielnice będą miały możliwość pomiarów prądów i napięć w miejscu ich montażu, wykrywania zwarć, jak również pełne sterowanie zdalne.

Planowane prace będą miały znaczący wpływ na ograniczenie wyłączeń odbiorców, jak również efektywne zarządzanie systemem elektroenergetycznym.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu to I kwartał 2017 r. a przewidywany termin zakończenia prac to IV kwartał 2020 roku. Prezes Dorawa poinformował, że "projekt jest efektem przyjętej przez spółkę strategii wdrożenia sieci inteligentnej w perspektywie do 2020 roku".

Dorawa podał, że w grudniu w Enerdze-Operator powołano specjalny zespół, który ma zajmować się pozyskiwaniem bezzwrotnych funduszy na rozwój, np. z UE, z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). "Obecnie spółka przygotowuje się do udziału w konkursach dla województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, interesuje się też konkursami w województwach łódzkim i mazowieckim" - wyjaśnił. Zwrócił uwagę, że "w każdym z tych RPO Energa-Operator jest w stanie znaleźć dla siebie możliwość pozyskania pieniędzy, otrzymania wsparcia dla swoich inwestycji". Pieniądze miałyby być przeznaczane np. na modernizację sieci, ułatwienia dla OZE, propagowanie prosumenctwa i tworzenie klastrów energetycznych.

Zaznaczył, że co roku spółka na modernizację, rozwój, prace na sieci przeznacza ok. miliarda złotych.

Prezes Energi Operator podkreślił także, że do końca I kw. 2017 r. powinny się zakończyć prace związane z wdrażaniem nowego systemu informatycznego (bilingowego i obsługi klienta). W związku z tymi pracami, w trakcie których pojawiły się problemy, m.in. wynikające ze zmian właścicielskich w firmie przeprowadzającej wdrażanie, od 2015 r. część klientów nie otrzymywało w terminie faktur. "Ale z dnia na dzień liczba tzw. długotrwale niefakturowanych klientów zmniejsza się, w czerwcu br. było ich ponad 200 tys. (stanowili 6,4 proc. obsługiwanych klientów), a obecnie, w połowie grudnia, było to ok. 28 tys. odbiorców (ok. 1,1 proc.)" - wyjaśnił. "Liczba bardzo wyraźnie zmniejsza się i wierzę, że od II kw. przyszłego roku tego typu trudności będą już tylko sporadycznie występującymi przypadkami" - dodał.

"Jest to duża niedogodność dla naszych klientów, za co już wielokrotnie przepraszaliśmy" - dodał.

Zaznaczył, że Energa Operator jest pierwszą spółką energetyczną w kraju, która wdraża tak szeroki system bilingowy i do obsługi klienta. "Jak już zakończymy wdrożenie, to nasi wszyscy odbiorcy, jako jedyni w kraju będą płacić za rzeczywiste zużycie energii, a nie szacowane" - podkreślił.

Energa-Operator to spółka Grupy Energa i jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Zasila odbiorców na obszarze 75 tys. km kw. (ok. jednej czwartej powierzchni Polski) w północnej i środkowej części kraju na terenie województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Spółka eksploatuje ponad 184 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi przesyła do odbiorców ponad 20 TWh energii rocznie, co daje jej prawie 17 proc. udział w rynku. Program inwestycyjny spółki przewidziany do realizacji na lata 2013-2020 szacowany jest na ponad 11 mld zł.