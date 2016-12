Koleje planują m.in. dokończenie linii do Krakowa i linię do Pyrzowic

Przyjęty we wrześniu ub. roku przez poprzedni rząd „Krajowy program kolejowy do 2023 r.", założył wydanie na inwestycje w infrastrukturę kolejową ponad 67 mld zł do 2023 r.; 23 listopada br. rząd przyjął uchwałę ws. przyjęcia zaktualizowanego programu.



Jak podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, celem aktualizacji było usystematyzowanie i doprecyzowanie KPK, co ma usprawnić realizację i wydanie przewidzianych w nim środków. Koszt realizacji Programu ma wynieść ok. 66,4 mld. W aktualizacji m.in. inaczej rozplanowano wydatki w czasie, zmniejszając tzw. górkę inwestycyjną w latach 2019–2020.



Część ujętych w KPK przedsięwzięć już zrealizowano (przy udziale środków unijnych na lata 2007-2013).



Na terenie woj. śląskiego była to np. niewielka część mocno opóźnionych prac dot. połączenia Sosnowiec Jęzor – Kraków (koszt wydzielonego projektu 91,3 mln zł), część projektu przebudowy kompleksu dworcowego Gliwice (56,2 mln zł), prace na linii nr 1 Koluszki – Częstochowa (62,1 mln zł), prace na linii nr 61 i 700 Częstochowa – Fosowskie (28,9 mln zł), prace na linii nr 1, 133, 160, 186 Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa (24,4 mln zł) czy prace na linii 140 i 158 Rybnik – Chałupki (83,9 mln zł).



Na liście projektów podstawowych KPK do 2023 finansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a także unijnego instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF), znalazło się dziesięć przedsięwzięć w różnym stopniu dotyczącym woj. śląskiego.



Wśród nich znajduje się finansowany w ramach CEF „etap IIb” przeniesionego z poprzedniej perspektywy unijnej (dzięki tzw. etapowaniu) projektu pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”, który faktycznie dotyczy części tego połączenia między Sosnowcem Jęzorem, a Krakowem.



Modernizacja trasy Katowice - Kraków rozpoczęła się w 2011 r. i pierwotnie miała zakończyć w czerwcu 2014 r. Wówczas podzielono ją na trzy odcinki: Kraków - Krzeszowice, Krzeszowice - Trzebinia oraz Trzebinia - Sosnowiec Jęzor. Na wszystkich powstały problemy i opóźnienia, związane głównie z upadłościami firm wykonawczych i projektowych.



Zapisana w obecnym KPK wartość prac do przeprowadzenia w ramach tego ciągnącego się od lat przedsięwzięcia wynosi 2,275 mld zł. Nadal trwa część postępowań przetargowych dotyczących poszczególnych odcinków (harmonogramy przewidywały ich rozstrzygnięcie na koniec 2016 r.). Zakończenie prac na linii Katowice - Kraków planowane jest obecnie na połowę 2019 r



Dla zapowiadanej w poprzednich latach modernizacji i rozbudowy o kolejne tory silnie obciążonej linii E 65 w woj. śląskim, na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice lista podstawowa obecnego KPK przewiduje prace przygotowawcze o wartości 39,9 mln zł (w ramach CEF). Przypis obok wycenionego na ponad 4 mld zł projektu realizacyjnego wskazuje, że został on przewidziany do złożenia w trzecim naborze CEF.



Z rozpoczynanych już dużych przedsięwzięć (trwają przetargi) ważnych dla ruchu towarowego w woj. śląskim na liście podstawowej KPK znalazły się: prace na liniach nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze (503,2 mln zł), prace na liniach nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle (282,7 mln zł) czy prace na linii nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice (250,1 mln zł).



Nadal w przygotowaniu pozostaje projekt dotyczący linii nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinkach Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka (za 351,5 mln zł).



Pod koniec listopada spółka PKP PLK ogłosiła natomiast przetarg na remont odcinka linii nr 1 między Częstochową a Zawierciem - ostatniej z przeznaczonych do modernizacji części tzw. „wiedenki”. W poprzednich latach na całej tej linii wykonano prace za ponad 3 mld zł brutto; remont odcinka od Częstochowy do Zawiercia ma w KPK wartość 501,7 mln zł.



Różnych części w woj. śląskim będą dotyczyły umieszczone w programie ponadregionalne projekty dotyczące linii nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice (555,0 mln zł), a także kolejne prace na linii kolejowej C-E 65 (tzw. „magistrali węglowej”) na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo o wartości 1 mld zł (w woj. śląskim mają one dotyczyć głównie zdegradowanego odcinka Chorzów Batory – Bytom)



Chociaż na listach zaktualizowanego KPK nie wymieniono z nazwy postulowanego od lat w woj. śląskim połączenia kolejowego do portu lotniczego Katowice, Jacek Karniewski z PKP PLK zapewnił PAP, że mieście się ono na liście podstawowej programu – w przewidzianej do finansowania z POIiŚ pozycji pod nazwą „Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójności” (za 1089,8 mln zł).



Karniewski przekazał też, że obecnie nadal – po kolejnym przetargu, który wyłonił nowego wykonawcę – trwają prace projektowe dotyczące odbudowy linii nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, która utworzy połączenie z lotniskiem. Dokumentacja przedprojektowa tego przedsięwzięcia ma być planowo gotowa do marca 2017 r.



Z projektów współfinansowanych środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 na liście podstawowej KPK zapisano dwa projekty. To rewitalizacja linii nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce (za 290,8 mln zł) oraz rewitalizacja linii 140/169/179/885/138 dla połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim (za 171,2 mln zł).



Lista projektów KPK finansowanych ze środków krajowych uwzględnia dla woj. śląskiego trzy pozycje: zrealizowane już prace na odcinku linii nr 169 Tychy – Orzesze Jaśkowice (37,7 mln zł), kilkuletni, realizowany program udrożnienia podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska (łączna wartość blisko 2,6 mld zł), a także osobny projekt „udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, etap IV” (za 20,8 mln zł).



Na liście rezerwowej zaktualizowanego KPK dla projektów przygotowywanych pod kątem środków POIiŚ i CEF umieszczono – poza projektem dla linii E 65 – podobny projekt rozbudowy linii E 30 na odcinkach Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy (za 326,2 mln zł) oraz tej samej linii E 30 na odcinku Chorzów Batory – Gliwice Łabędy (za 1,1 mld zł).



Na listę rezerwową pod kątem środków POIiŚ oraz CEF trafiły także projekty dotyczące: linii E 59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (183,0 mln zł), linii nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. (za 219,5 mln zł) oraz linii nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała –- Zwardoń (352,0 mln zł).



Projekty rezerwowe w KPK pod kątem śląskiego RPO to natomiast: rewitalizacja linii nr 140 na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina (za 73,0 mln zł), rewitalizacja linii nr 117 na odcinku granica województwa – Bielsko-Biała Główna (56,0 mln zł), rewitalizacja linii nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn (za 84,0 mln zł) oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 148 na odcinku Pszczyna – Żory za 46,0 mln zł).