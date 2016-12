Szykuje się najlepszy kwartał od lat

Nawet pomimo sporych obaw o pomoc dla włoskiego sektora bankowego, włoskie spółki notowały dzisiaj podobne wzrosty jak w przypadku innych zachodnich parkietów. W przypadku Wall Street inwestorzy ponownie spoglądają na możliwość wyznaczenia nowych historycznych szczytów, natomiast w Polsce mamy do czynienia z umiarkowanie dobrą sesją.

Dzisiejsza zmienność na rynkach jest bardzo niewielka, ale patrząc z perspektywy całego miesiąca, czy nawet kwartału, szykuje się nam najlepszy okres dla rynku akcji od lat. DAX oraz CAC 40 zyskały w bieżącym kwartale więcej niż 9% i nie wykluczone, że do końca tego tygodnia uda się osiągnąć 2 cyfrowy wynik. Wzrosty na rynkach akcji to efekt zapowiedzi Donalda Trumpa, co do prowadzenia polityki fiskalnej w Stanach Zjednoczonych. W związku z dużymi powiązaniami rynków oraz utrzymywaniem bardzo luźnej polityki monetarnej przez EBC, europejskie indeksy kontynuują swoje kilkumiesięczne odbicie.

Nieco gorzej wygląda dzisiaj sytuacja w przypadku sektora bankowego. Europejski Bank Centralny poinformował, że najstarszy bank na świecie, włoski Monte dei Pascho musi zebrać 8,8 mld EUR, aby utrzymać płynność, a nie jak wcześniej spekulowano 5,0 mld EUR. Notowania tego banku na giełdzie w Mediolanie zostały dzisiaj wstrzymane, natomiast akcje innych banków w tym niemieckich były pod lekką presją. Mimo tego negatywnego akcentu sesja prawdopodobnie zakończy się wyraźnymi wzrostami w przypadku większości rynków. Na kilkadziesiąt minut przed zakończeniem sesji DAX wzrasta o 0,20%, CAC 40 zyskuje 0,20%, natomiast włoski FTSE MIB zyskuje 0,09%. Handel w Londynie ze względu na wolny dzień nie odbywa się.

W przypadku Wall Street mamy do czynienia nawet z wyższymi wzrostami. Nasdaq ustanowił nowe historyczne szczyty, natomiast DJIA patrzy na poziom 20 tysięcy punktów, który w tym tygodniu jest jak najbardziej możliwy do osiągnięcia. Wyłączając efekt Trumpa, akcje zyskują dzisiaj dzięki wzrostom na rynku ropy naftowej oraz publikacji indeksu nastrojów konsumentów w USA który 113,7, znacząco więcej niż oczekiwania rynkowe oraz poprzedni odczyt. Tak dobre nastroje wśród konsumentów ostatnio notowane były w 2007 roku przed wystąpieniem kryzysu finansowego. Przed godziną 17:00 S&P 500 zyskuje 0,37%, DJIA wzrasta o 0,17%, natomiast Nasdaq rośnie 0,73%.

Na warszawskim parkiecie sytuacja przedstawia się bardzo podobnie do sytuacji u naszych zachodnich sąsiadów. Mocno ograniczony wolumen nie wspiera dynamicznych wzrostów. Najwięcej w WIG20 zyskują akcje Cyfrowego Polsatu (+1,04%), natomiast najwięcej tracą akcje mBanku (-0,89%). WIG20 na koniec sesji rośnie 0,20%.