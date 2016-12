GUS: obcokrajowcy wydali w Polsce w III kw. blisko 11 mld zł

Według szacunków GUS w tym samym okresie 2015 r. wydatki cudzoziemców (nierezydentów) były wyższe o 3,1 proc., natomiast Polaków - o 0,5 proc.

Natomiast w porównaniu z poprzednim kwartałem br. wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków wzrosły odpowiednio o 5,1 proc. i o 39,2 proc.

Z ogółu wydatków zagranicznych obywateli, jak czytamy w opracowaniu, „61,6 proc. przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 23,1 proc. – zewnętrzną granicę lądową UE, 13,7 proc. granicę na lotniskach i 1,5 proc. morską". W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski było to "odpowiednio: 64,1 proc., 1,9 proc., 31,4 proc. i 2,6 proc.".

Najwięcej pieniędzy w Polsce zostawili cudzoziemcy przekraczający lądową granicę z Niemcami (47,5 proc. łącznych wydatków obcokrajowców przekraczających lądową granicę Polski w trzecim kwartale 2016 r.), następnie granicę z Ukrainą (18,9 proc.), Czechami (12,2 proc.), Słowacją (8,7 proc.), Białorusią (7,0 proc.), Litwą (4,4 proc.) i Rosją (1,3 proc.).

Jeśli chodzi o Polaków, najwyższe wydatki przypadają na tych, którzy przejechali przez granicę lądową z Niemcami (48,6 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w trzecim kwartale 2016 r.), z Czechami (30,7 proc.), Słowacją (15,1 proc.), Litwą (2,7 proc.), Ukrainą (1,6 proc.), Rosją (0,8 proc.) i Białorusią (0,5 proc.) - wynika z komunikatu.

Jak oszacował GUS, wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej lądowej granicy UE wyniosła ok. 2,5 mld zł, zaś wydatki Polaków przekraczających ten odcinek granicy – 122,3 mln zł.

Obcokrajowcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w trzecim kwartale 2016 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 83 proc. wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe - ok. 11 proc., na usługi - ponad 5 proc. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 24 proc. wydatków), sprzęt RTV i AGD (ok. 20 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 13 proc.).

Mieszkańcy Polski, przekraczający w tym czasie zewnętrzną lądową granicę UE na terenie naszego kraju, większość (ok. 57 proc.) wydanych za granicą pieniędzy przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, głównie paliwa. Znaczny udział w strukturze ich wydatków miały też usługi – ok. 17 proc., natomiast żywność i napoje bezalkoholowe – ok. 7 proc.

Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE najwięcej wydali w Polsce na towary nieżywnościowe – ok. 52 proc. Na żywność i napoje bezalkoholowe przeznaczyli ok. 13 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) – ok. 20 proc. środków. Z kolei wśród mieszkańców Polski przekraczających wewnętrzną granicę UE znaczący udział w strukturze wydatków poniesionych za granicą miały: usługi – ok. 54 proc., towary nieżywnościowe – 29 proc. Na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli ok. 12 proc.

Obcokrajowiec (nierezydent) pozostawił w trzecim kwartale 2016 r. w Polsce średnio 491 zł, natomiast średnie wydatki poniesione za granicą przez Polaka wyniosły w tym czasie 393 zł. - wynika z opracowania.