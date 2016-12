Tąpnięcie w brazylijskim budżecie

W listopadzie jego wartość osiągnęła poziom 39,14 mld reali (11,9 mld USD), co sugeruje, że tamtejszy rząd będzie miał bardzo trudne zadanie by zgodnie z deklaracjami zrównoważyć finanse publiczne.

Zaprezentowany przez bank centralny wynik jest nieznacznie gorszy od oczekiwanego przez ekonomistów na poziomie -35,9 mld reali. Tymczasem, największa gospodarka Ameryki Południowej miała pierwotną nadwyżkę rzędu 35,5 mld reali, głównie dzięki przychodom pochodzącym z programu abolicji podatkowej, który pozwalał obywatelom Brazylii na zapłacenie grzywny i zaległych podatków w zamian za zalegalizowanie ukrytych za granicą aktywów.

Mimo tak nagłego tąpnięcia ekonomiści mają jednak nadzieję, że rządowi uda się jednak w tym roku zrealizować cel deficytu na poziomie 163,9 mld reali. Według zapowiedzi oficjeli, ma on w przyszłym roku obniżyć się do 143 mld reali. W listopadzie dług brutto sektora publicznego pozostawał na stabilnym poziomie 70,5 proc. w relacji do PKB.