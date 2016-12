Nowy rekord na Nasdaq

Co prawda w drugiej części sesji zapał do zakupów wyraźnie osłabł, ale mimo to na finiszu wtorkowych notowań indeks DJ IA rósł o 0,06 proc., wskaźnik S&P500 zyskiwał 0,23 proc. zaś technologiczny Nasdaq drożał o 0,45 proc. zamykając się na rekordowym poziomie.

Ale nie tylko wśród giełdowych graczy panuje mocny optymizm. Również wśród amerykańskich konsumentów. Wskaźnik ich zaufania osiągnął w grudniu poziom 113,7 pkt wspinając się na najwyższy poziom od 2001 r. Pozytywnie zaskoczył też indeks Fed z Richmond, który rosnąć do 8 pkt przebił oczekiwania analityków. Z kolei zgodny z nimi okazał się odczyt dotyczący indeksu cen domów S&P/Case-Shiller dla 20 największych amerykańskich aglomeracji. W październiku odnotowano wzrost o 5,1 proc. skali roku.

Na wartości zyskiwało 9 z 11 głównych sektorów wchodzących w skład indeksu S&P500. Najmocniejsze wsparcie wskaźnik miały ze strony przedstawicieli branży technologicznej i opieki zdrowotnej.

Wśród drożejących spółek warto wymienić Amazon. Internetowy gigant zyskiwał na wartości po opublikowaniu informacji, że w sezonie sprzedaży świątecznej spółka wysłała do swoich członków Premium ponad 1 mld przedmiotów.