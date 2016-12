Rickards: gigantyczny kryzys finansowy jest tylko kwestią czasu

Kryzys finansowy na pewno przyjdzie. To może zdarzyć się w 2018, 2019, a być może i jutro. Dokładny termin nie ma znaczenia. Ważne jest to, że jest czas na odpowiednie przygotowanie się na taką okoliczność. Wszystkie elementy czy warunki konieczne dla załamania są na swoich miejscach – ostrzega amerykański prawnik.

Uważa on, że „…prawdopodobnymi wyzwalaczami kryzysu mogą być m.in. poważne awarie w bankach, brak dostaw fizycznego złota, wojny, klęski żywiołowe, cyberataki o charakterze finansowym itp.”

Rodzaj zapalnika nie ma znaczenia, to może być pojedynczy impuls albo cała ich seria – ocenia autor tak znanych książek jak „Currency Wars: The Making of the Next Global Crises”, „The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System” czy „The New Case for Gold”.

Rickards dodaje, że „.. ponieważ znacząco zwiększyliśmy skalę systemu finansowego od ostatniego kryzysu z 2008 r., mamy większe banki, większą koncentrację aktywów bankowych w mniejszych instytucjach, większe pozycje na instrumentach pochodnych oraz ponad 70 mld USD nowego długu, należy oczekiwać, że następny kryzys będzie znacznie gorszy”.

Kolejne załamanie będzie na niespotykana skalę i doprowadzi do tragicznych skutków w całej światowej gospodarce – wyjaśnia Rickards.

Twierdzi, że zamiast pompowania systemu finansowego, zasilania go płynnością, jak miało to miejsce w 2008 roku, "elity" zamrożą hydraulikę finansową dopóki kryzys nie minie. A to oznaczać może zamknięcie banków. Niedostępne staną się fundusze z rynku pieniężnego. W grę wchodzić może zamrożenie środków klientów na rachunkach bankowych jak to miało miejsce na Cyprze w 2012 r. i w Grecji w 2015 r.