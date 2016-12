Chiny powinny obniżyć stopę rezerw obowiązkowych

Oficjel wskazuje przy tym, że po złagodzeniu wymaganej stopy rezerw obowiązkowych do zarządzania podażą pieniądza można wykorzystać inne narzędzia finansowe.

Nowe elementy, jak przykładowo narzędzia kredytu średnioterminowego najlepiej byłoby zastosować dopiero po obniżce stóp, a nie przed taką decyzją – wyjaśnia Yu Xuejun.

Od lutego 2016 r. Ludowy Bank Chin (POBC) utrzymuje stopę rezerwy obowiązkowej na poziomie 17 proc. po tym jak czterokrotnie obniżał ją przed rokiem. Ekonomiści prognozują, że zostanie ona zredukowana do 16,5 proc. w I kwartale 2017 r. a następnie do 16 proc. rok później.

POBC zaczął wykorzystywać MLF (marginal lending facility – pożyczki udzielane na prośbę banków komercyjnych) w 2014 r. w celu zasilenie banków tanimi środkami, próbując jednocześnie uniknąć podsycania przez banki banki spekulacyjnej na aktywach.

Na razie bank centralny ostrożnie wypowiada się odnośnie luzowania regulacji. Do tej pory podkreślał, że obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej co prawd pozwoli bankom na większe pożyczki co napędzi ekspansję kredytową, ale może to wzmocnić oczekiwania na luzowanie monetarne i jednocześnie wywierać poważną presję na juana.