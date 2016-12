Boom na rynku ubezpieczeń fuzji i przejęć

Ubezpieczenia transakcyjne, czyli specjalistyczne polisy, które chroniąstrony transakcji sprzedaży firmy przed prawnymi lub finansowymi niespodziankami to nadal nowy produkt ubezpieczeniowy nad Wisłą. Mimo to już przedarł się do świadomości polskich przedsiębiorców, którzy coraz częściej decydują się na zabezpieczenia transakcji zakupu lub sprzedaży przy pomocy polisy. Jak informuje firma brokerska Marsh, w tym roku sprzedaż tego typu produktów poszła w górę o 300 proc.

- Rynek ubezpieczeń transakcyjnych pozostaje w fazie bardzo dynamicznego wzrostu. Widzimy zdecydowanie rosnące zainteresowanie polskich firm w zakresie stosowania tego typu rozwiązań w celu zabezpieczenia się przed nietrafionym przejęciem – mówi Małgorzata Splett, kierownik zespołu Ubezpieczenia profesjonalne i finansowe w Marsh Polska.

Według niej, większość ubezpieczeń transakcyjnych, które zostały wykupione przez polskie firmy, dotyczyła średnich transakcji, dla których limuty dla sumy ubezpieczenia wynoszą od 5 do 15 mln EUR. Polski oddział Marsh obserwuje także rosnące zainteresowanie przedsiębiorców rozszerzaniem polisy transakcyjnej. Coraz częściej wykupują oni nie tylko ochronę przed złamaniem zapewnień umownych, ale także tytułu prawnego (zabezpiecza ona przed stratami, jakie mogą wyniknąć ze źle sporządzonej umowy lub innych błędów powstałych podczas przenoszenia prawa własności).

Małgorzata Splett podkreśla, że po ubezpieczeniami transakcyjne coraz chętniej sięgają fundusze inwestycyjne. Umożliwiają one im innowacyjne podejście do zabezpieczenia transakcji zakupu lub sprzedaży aktywów.

- W tym roku współpracowaliśmy z większą niż zwykle liczbą funduszy private equity w przypadku transakcji aukcyjnych. W takim scenariuszu fundusz coraz chętniej jest stroną negocjującą wstępne warunki polisy, a po wyborze kupującego na wyłączność, polisa negocjowana jest już finalnie ze stroną kupującą i dla niej jest ona ostatecznie plasowana – mówi Małgorzata Splett.

Konsekwencją upowszechniania się polis transkacyjnych jest spadek cen. Poszły one w dół nawet o 20 proc. Według Marsh, konkurencja w tym segmencie rynku jest wysoka, dlatego klienci mogą uzyskać nie tylko niską cenę, ale także liczyć na atrakcyjne warunki ubezpieczenia transakcji.