Dynamiczny rozwój wietnamskiej gospodarki

W porównaniu z rokiem 2015 tempo wzrostu będzie nieco niższe, spadnie o pół punktu procentowego, nadal jednak znacznie będzie przekraczać średnią dla tego regionu, co należy uznać za sukces z uwagi na niekorzystne trendy w światowej gospodarce i serię klęsk żywiołowych i ekologicznych.

Na początku roku region delty Mekongu, główny obszar uprawy ryżu w tym kraju nawiedziła najcięższa od wieku susza, w wyniku której doszło do zalania terenów upraw słoną wodą. Z kolei w połowie roku doszło do zanieczyszczenia środowiska toksycznymi związkami chemicznymi przez należący do tajwańskiego koncernu Formosa Plastics Group kompleks stalowy w centralnej prowincji Ha Tinh. Zniszczyło to miejscowy przemysł rybołówstwa i turystyczny.

Szkody wyrządzone prze klęski żywiołowe wycenione zostały na 18,3 mld dongów (813 mln USD).

Wstępne szacunki rządu na podstawie danych urzędu statystycznego wskazują, że tegoroczna produkcja przemysłowa i budowlana wzrosła o 7,6 proc. zaś usługi o 7 proc. Z kolei eksport zwiększyć się miał o 8,6 proc. do 175,9 mld USD podczas gdy wartość eksportu wyniosła 173,3 mld USD.

Tymczasem prognoza Banku Światowego dla tego ponad 90-milionowego kraju zakłada wzrost PKB w tym roku na poziomie 6 proc. Instytucja podkreśla, że gospodarka Wietnamu pozostaje elastyczna, dzięki solidnemu popytowi wewnętrznemu i produkcji zorientowanej na eksport. Średnioterminowa perspektywa pozostaje pozytywna.