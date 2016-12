Hodowcy drobiu, którzy nie przestrzegają zasad bioasekuracji, nie dostaną odszkodowania

W środę weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.



Rozporządzenie zostało wydane w związku z występowaniem ognisk wirusa ptasiej grypy w naszym kraju i nakłada na hodowców szereg wymogów dotyczących utrzymywania drobiu. Zakazuje ono m.in. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, gołębi i innych ptaków; pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, padłych dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.



Nowe przepisy nakazują odosobnienie drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, aby niemożliwy był kontakt z ptakami dzikimi. Należy odpowiednio zabezpieczyć paszę.



W gospodarstwie powinna być stosowana specjalna odzież i obuwie ochronne, a także należy wyłożyć maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków, w których trzymany jest drób.



Transporty powinny być zgłaszane powiatowemu lekarzowi weterynarii co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem.



W razie podejrzanego zachowania drobiu, hodowca powinien niezwłocznie zgłosić fakt ten do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).



O konieczności przestrzegania i egzekwowania zasad bioasekuracji rozmawiano na środowym, piątym posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. grypy ptaków, które odbywało się w resorcie rolnictwa z udziałem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela oraz wiceminister Ewy Lech. Na spotkaniu przeanalizowana została aktualna sytuacja w zakresie występowania ognisk choroby oraz stan realizacji działań podejmowanych na terenach objętych ograniczeniami - poinformował resort rolnictwa w komunikacie.



Do poniedziałku w Polsce odnotowano 13 ognisk ptasiej grypy, większość w województwie lubuskim.