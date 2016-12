GDDKiA: w styczniu mogą ruszyć prace w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy

Warszawski oddział GDDKiA poinformował w środowym komunikacie, że wojewoda mazowiecki wydał pierwszą decyzję zezwalającą na rozpoczęcie robót w rejonie przyszłej Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).



Decyzja ta jest jednym z etapów budowy S2 Puławska–Lubelska na odcinku przebiegającym przez Ursynów. Jak wyjaśniono, pozwolenie na budowę dotyczy wzmocnienia tunelu szlakowego I linii metra w rejonie przejścia przyszłego tunelu drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy.



GDDKiA informuje, że roboty będą wykonywane w rejonie skrzyżowania ulic Płaskowickiej i KEN. Polegać będą one m.in. na wzmocnieniu tunelu podziemnej kolejki tak, by pod nim mógł powstać tunel drogowy.



Jak dodano w komunikacie, wykonawca robót zaplanował rozpoczęcie prac w styczniu 2017 r., o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne. Jeszcze przed przystąpieniem do robót, wykonawca ma uzgodnić projekt czasowej organizacji ruchu.



W ramach budowy obwodnicy między węzłem Puławska a węzłem Lubelska powstać ma 18,5 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej z dwiema jezdniami po trzy pasy ruchu. Nowa trasa przebiegać będzie tunelem pod Ursynowem, dalej mostem przez Wisłę i przez estakadę nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Inwestycja przewiduje ponadto budowę pięciu węzłów (Ursynów Zach., Ursynów Wschód, Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński, Patriotów). Przewidziano także rezerwę pod dodatkowy węzeł "Czerniakowska Bis", który miałby powstać między węzłami "Przyczółkowa" i "Wał Miedzeszyński".



Inwestycja warta ponad 2,5 mld zł realizowana jest w systemie "projektuj i buduj". Planowany termin zakończenia budowy Południowej Obwodnicy Warszawy to trzeci kwartał 2020 roku.