NCBR przeznaczy 155 mln zł na studia doktoranckie

Wnioski do konkursu na "Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich" można składać od 1 lutego do 31 marca 2017 r.



"W ramach dofinansowania instytucje kształcące doktorantów będą tworzyć i realizować wysokiej jakości interdyscyplinarne programy o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Powstaną także międzynarodowe programy studiów doktoranckich współtworzone przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni i inne jednostki naukowe" - zapowiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.



"Ponadto w ofertach uczelni i instytutów naukowych pojawią się kluczowe dla gospodarki i społeczeństwa programy studiów doktoranckich, które wspierają innowacyjność kraju i zapewniają możliwość komercjalizacji rezultatów studiów III stopnia. +Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich+ mogą objąć ponad 1100 uczestników" – poinformował.



Podstawą konkursu będą modele studiów, jakie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypracowało podczas konsultacji ze środowiskiem naukowym. Wnioski do konkursu mogą składać szkoły wyższe oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.



Projekty dofinansowane w ramach "Interdyscyplinarnych Programów Studiów Doktoranckich" mogą prowadzić wyłącznie jednostki naukowe, którym w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A (poziom bardzo dobry).



Dofinansowane projekty będą trwały od 24 do 60 miesięcy, co oznacza, że obejmą pełen cykl kształcenia na studiach III stopnia. "Zagwarantuje to młodym naukowcom kompleksową edukację w ramach nowatorskich programów i ułatwi podjęcie pierwszych i jednocześnie decydujących kroków do transferu wyników badań do gospodarki. Przewidujemy, że średnia wartość projektu na jednego uczestnika może sięgać nawet 135 tys. zł" – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Maciej Chorowski.



Na dodatkowe punkty w postępowaniu konkursowym mogą liczyć m.in. wnioskodawcy, którzy posiadają Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), lub którzy w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej albo badawczo-rozwojowej otrzymali kategorię A+ (poziom wiodący). Punkty bonusowe otrzymają też projekty środowiskowych studiów doktoranckich prowadzących do przygotowywania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich oraz te, które przewidują wsparcie jednostek w zakresie otwierania wspólnych przewodów doktorskich.



Konkurs "Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich" realizowany jest w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ncbr.gov.pl