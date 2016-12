Kwieciński: PKB w IV kw. wyraźnie przyspieszył, cały 2016 r. powyżej 3 proc.

"Tempo wzrostu w IV kwartale wyraźnie przyspieszyło, wynik będzie lepszy niż 2,5 proc. z III kwartału. Myślę, że powinno być powyżej 3 proc. IV kwartał to okres zdecydowanego napływu środków unijnych oraz poprawy nastrojów zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców. To zaś przełożyło się na procesy inwestycyjne, co będzie widoczne w wynikach IV kwartału" - powiedział w czwartek PAP Kwieciński.



"Myślę, że w całym roku PKB wzrośnie o więcej niż 3 proc. Chciałbym, żeby tak było" - dodał.



Z danych GUS wynika, że w III kwartale gospodarka wzrosła o 2,5 proc. rdr, a w okresie I-III kw. o 2,9 proc.