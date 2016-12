Bomberki i bardotki wywindowały kurs tej spółki o ponad 270 proc.

Młodzieżowe trendy modowe z ostatnich sezonów ucieszyły niektórych inwestorów z London Stock Exchange. Zwłaszcza tych, którzy zainwestowali w Boohoo.com, internetowy sklep z ubraniami z siedzibą w Manchaster.

Za jedną akcję mało znanej polskim konsumentom spółki, wzorującej swój model biznesowy na hiszpańskiej Zarze – marce, której założyciel Amancio Ortega, od lat trafia do czołówek rankingów najbogatszych ludzi świata – płaci się dzisiaj ok. 136 GBP. Jeszcze w styczniu jeden walor tej marki kosztował ok. 36 GBP. To oznacza, że Boohoo.com, doskonale znany brytyjskim nastolatkom e-sklep z popularnymi w tym sezonie kurtkami bomberkami i sukienkami bardotkami (sukienkami bez ramion), rozwija się dzisiaj szybciej niż jakakolwiek inna spółka odzieżowa w Europie Zachodniej. W ciągu roku jej kurs wzrósł o ponad 270 proc. Bloomberg pisze nawet, że z rynkową kapitalizacją sięgająca już 500 mln USD, jest to dzisiaj najszybciej rozwijająca się spółka handlowa w tej części kontynentu.

Aspiracje Boohooo.com sięgają wysoko – marka chce stać się globalnym liderem na rynku mody, podobnie jak Zara. Na fali dobrej passy brytyjska spółka przejęła ostatnio jednego ze swoich rywali – internetowy sklep odzieżowy Pretty Little Thing. Wczoraj w amerykańskich mediach pojawiły się natomiast informacje o planach przejęcia słynnej marki modowej Nosty Gal z Los Angeles, której właściciel zbankrutował kilka miesięcy temu (za 20 mln USD).





Jeśli chodzi o giełdowe tempo Boohoo.com rzeczywiście nie ma sobie równych na rynku ubraniowym. W ciągu tego roku stopa zwrotu na akcjach Indexitu, którego flagową marką jest Zara, na Bolsa de Madrid (giełdzie w Madrycie) wynosi zaledwie około 0,7 proc.

Lider branży odzieżowej w Warszawie (na Giełdzie Papierów Wartościowych) - LPP (właściciel m.in. Reserved, House i Cropp) zarobił dla inwestorów od stycznia do grudnia niewiele więcej – 1,52 proc.