Niewielka zmienność na rynku finansowym

Na głównych parach nie pojawiają się większe odchylenia. Relatywnie słaby pozostaje indeks funta. W godzinach nocnych obserwowaliśmy proces umocnienia jena, który w trakcie sesji europejskiej korygował wcześniejszy ruch. Po raz kolejny do kreowania zmienności, poza oczywiście okresem międzyświątecznym, nie zachęca także zawartość kalendarium danych makro, w którym nie ma dziś zaplanowanych ważniejszych publikacji.

EUR/USD

Na eurodolarze sytuacja pozostaje bez większych zmian, czyli rynek nadal porusza się w obszarze dotychczasowego progu zmienności, ograniczonego od dołu rejonem grudniowych minimów na ok. 1,0350, a od góry okolicami 1,0480. Dopiero definitywne wybicie poza ten obszar miałoby szanse wskazać dalszy kierunek dla głównej pary. Pytanie tylko, czy uda się to zrobić do końca roku, czy też na rozstrzygnięcia kierunkowe przyjdzie nam poczekać do stycznia. Warto jednak pamiętać, że kierunek wybicia poza ten obszar rozstrzygałby definitywnie o losach dolnego ograniczenia 2-letniej konsolidacji w obszarze 1,05. Póki co, bazując na szerszym ujęciu, można przyjąć, że wsparcia pozostaje naruszone.

CAD/CHF

Spoza głównego nurtu par proponuję spojrzenie w kierunku wykresu CAD/CHF, gdzie w ostatnim czasie podaż uporała się z dość istotną strefą wsparcia. Rynek aktualnie się pod nim konsoliduje, a tworzone tu wahania przybierają coś na kształt rozszerzającego się trójkąta prostokątnego. Jego poprzedzenie impulsem spadkowym może zatem stanowić czytelne zaproszenie do rozbudowania ruchu spadkowego zwłaszcza, że jest na to technicznie sporo przestrzeni z uwagi na skalę wcześniejszej zwyżki.