Ruszają pilotażowe aukcje na sprzedaż energii z OZE

Według wiceministra Piotrowskiego aukcje wprowadzą konkurencję pomiędzy technologiami. "Chodzi tu zarówno o wymagania natury formalno-prawnej, o proces obejmujący wielu interesariuszy jak i – na koniec – sam system elektroniczny" – podkreślił wiceminister Piotrowski, cytowany w czwartkowym komunikacie resortu energii. Zaznaczył, że tegoroczne aukcje, organizowane zaledwie kilka miesięcy po zmianach prawa, nie będą dotyczyły dużych wolumenów energii. Powinny one wnieść pewne korekty do obecnego, mocno niezrównoważonego rynku.

"Docelowo, wprowadzenie systemu aukcyjnego przyczyni się do stabilnego i konkurencyjnego rozwoju sektora OZE. Pozwoli także uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z poprzednio obowiązującym systemem wsparcia" – powiedział podsekretarz stanu w ME.

Aukcje będą się odbywały na specjalnej internetowej platformie aukcyjnej.

System aukcyjny wprowadzony w drodze nowelizacji ustawy o OZE polega na tym, że rząd zamawia określoną ilość energii odnawialnej. Jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaoferuje najkorzystniejsze warunki do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. System aukcyjny ma zastąpić dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty). Na razie system aukcyjny będzie działał równolegle z nimi.

30 grudnia, w ciągu jednego dnia, odbędą się cztery odrębne aukcje - dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w godz. 6.00-14.00); dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW (7.00-15.00); dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW - przede wszystkim dla fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, niektórych elektrowni wodnych (8:00-16:00); dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności niektóre elektrownie wodne)- 9:00-17:00.

Do jednej aukcji wytwórca energii z odnawialnych źródeł może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty dotyczą różnych OZE do niego należących. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż trzy oferty spełniające wymagania ustawy OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Resort energii przewiduje, że aukcje z 2017 r. doprowadzą do powstania małych (do 1 MW) biogazowni rolniczych o łącznej mocy 70 MW i dużych (powyżej 1 MW) o łącznej mocy 30 MW.