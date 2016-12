WIG20 na nowym maksimum

W istocie środowe notowania w USA nosiły wszystkie cechy oczekiwanej korekty i wzmocniły rynkowe pytania na temat siły oporów zalegających na psychologicznych barierach, z którymi konfrontują się amerykańskie indeksy. Spotkanie DJIA z 20000 pkt., Nasdaqa Composite z 5500 pkt. i wreszcie S&P500 z 2300 pkt. jest uzupełnianie z niezdolnością niemieckiego DAX-a do pokonania 11500 pkt. W takim kontekście dzisiejsza zwyżka WIG20 o 0,7 procent wydaje się pokazem siły rynku, ale wątpliwości musi wzbudzać aktywność, która rynku między świętami i nowym rokiem, który operuje przy niskim obrocie i skromnej zmienności.

Mimo ledwie 425 mln złotych obrotu warszawskim bykom udało się dzisiaj wynieść WIG20 w rejon 1946 pkt., co nie daje nowego najwyższego poziomu roku, ale daje najwyższe zamknięcie roku. Niestety rynkowi może braknąć czasu na pokonanie 2000 pkt. jeszcze w tym roku. Trudno bowiem liczyć na to, by na ostatniej sesji grudnia i roku rynek zdobył się na fajerwerk uderzenia w 2000 pkt. Przy dzisiejszym zamknięciu na 1946 pkt. jutrzejsza zwyżka musiałaby wynieść 2,8 procent. Nie można wykluczyć, iż na płytkim rynku popyt zdobędzie się na spektakularny pokaz siły, ale problemem będzie wiarygodność ruchu przy niskim obrocie.

Wszystko zatem wskazuje na to, że WIG20 skończy rok pod 2000 pkt. i w granicach konsolidacji pomiędzy 2000 i 1650 pkt. Warto jednak odnotować ciekawy potencjał, z jakim rynek wchodzi w styczniowe notowania i 2017 rok. Jeśli dojdzie wreszcie do wybicia WIG20 na 2000 pkt., to potencjał zwyżki mierzony szerokością tegorocznej konsolidacji wyniesie 350 punktów albo 17,5 procent. Perspektywa godna uwagi i dość optymistyczna na rynku pogrążonym w marazmie i pesymizmie od kilku lat.