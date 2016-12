Rekordowy zysk z chińskich IPO

Mediana zysków z akcji, które weszły do notowań w tym roku w Chinach Kontynentalnych wyniosła aż 392 proc. w miesiąc po debiucie, co jest najlepszym wynikiem w historii odkąd Bloomberg zaczął je archiwizować w 1994 r. Rok wcześniej mediana miesięcznej stopy zwrotu wynosiła 290 proc.

Jednym z powodów nadspodziewanie dobrego zachowania tych walorów było wcześniejsze chłodzenie koniunktury w segmencie IPO przez rządowego regulatora (przykładowo w 2013 r. wstrzymane były wszelkie IPO). Tymczasem główny indeks giełdy w Szanghaju (Shanghai Composite) spadł już o 12 proc. szykując się do zakończenia 2016 r. jedną z największych korekt na świecie.

W sumie na chińską giełdę weszło w tym roku 226 firm, najwięcej od 2011 r. Podczas gdy zyski z IPO znacząco wzrosły w tym roku, były one jednak również trudniejsze do uzyskania. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia pozwoliły bowiem inwestorom na obejmowanie akcji bez przedpłat, co oznaczało, że średnia szansa na uzyskanie przydziału zmniejszyła się do zaledwie 0,04 proc. z 0,64 proc. rok wcześniej.

Choć sama stopa zwrotu może budzić podziw, warto jednak podkreślić spadek wartości ofert IPO. Tegoroczna średnia wyniosła bowiem 106 mln USD podczas gdy w 2015 r. była o 11 mln USD wyższa. Faktem godnym wymienienia jest także to, że aż 43 spółki zadebiutowały na giełdzie w grudniu, co jest najlepszym wynikiem od maja 2015 r.