Huawei ostrzega przed trudnym rokiem

Według prognozy spółki, dynamika tegorocznej sprzedaży powinna wynieść 32 proc. wobec 35 proc. w roku 2015 r. W ujęciu wartościowym przychody mają zamknąć się kwotą ponad 520 mld juanów (74,8 mld USD).

W kończącym się roku odnotowano na całym świecie stado czarnych łabędzi - zarówno o charakterze politycznym, jak i gospodarczym. Mimo to, staraliśmy się koncentrować na nowych przełomowych technologiach tworząc realną wartość dla naszych klientów – powiedział Eric Xu, jeden z prezesów Huawei.

Dodaje, że w 2017 r. spółka, jak i jej konkurenci spodziewają się iż będą mieli do czynienia z jeszcze większą globalną niepewnością.

Mimo obserwowanego lekkiego spowolnienia, firmie już udało się przekroczyć zakładany przed dwoma laty cel finansowy, ustawiony na poziomie 70 mld USD dla przychodów do 2018 r.

Huawei jest pierwszym chińskim producentem smartfonów, któremu udało się dostarczyć na rynek ponad 100 mln urządzeń w ciągu roku. Miało to miejsce w 2015 r., kiedy to dostawy telefonów komórkowych Huawei podskoczyły aż o 44 proc. Dzięki temu firma zarobiła w 2015 r. 36,9 mld juanów netto, co oznacza wzrost o 32 proc. wobec 2014 r. (27,9 mld juanów).