Duża zmienność na EURUSD

Na EURUSD i niektórych walutach powiązanych z dolarem (np. USDCHF) miał miejsce tzw. flash-crash, czyli bardzo duży spadek wartości danego waloru w bardzo krótkim czasie. Wzrosty na eurodolarze doprowadziły notowania tej pary w ciągu kilkudziesięciu sekund w okolice powyżej 1,0650, po czym nastąpił powrót do spadków. Aktualnie EURUSD handlowany jest nieco powyżej poziomu 1,0500. Jak na razie nie ma potwierdzonych informacji, co mogło być przyczyną tego ruchu, jednak najprawdopodobniej doszło do realizacji zleceń typu stop-loss na niepłynnym rynku ustawionych powyżej poziomu 1,0500 i wzrostu zleceń na kupno tej pary wystawianych przez automaty. Nie było przesłanek fundamentalnych za tego typu ruchem.

Czwartkowa sesja przyniosła korektę ostatniego umocnienia dolara. Indeks dolara oddalił się od lokalnego szczytu i dzisiaj na otwarciu był handlowany nieco powyżej poziomu 102,00 pkt. Opublikowane w dniu wczorajszym dane z gospodarki amerykańskiej były mieszane. W porównaniu do ubiegłego tygodnia zmalała liczna nowo zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu. Wzrósł jednak deficyt handlowy w listopadzie do poziomu 65,3 mld USD. W dzisiejszym kalendarium nie ma już praktycznie żadnych danych poza grudniowym odczytem indeksu Chicago PMI z USA, więc głównym motorem zmian pozostanie czysty ruch ceny.

AUDUSD

Notowania AUDUSD wybroniły istotną strefę wsparcia w rejonie 0,7140/60 i obecnie można zaobserwować korektę ostatniego impulsu spadkowego z poziomu 0,7523. W sytuacji kontynuacji osłabienia dolara para powinna kierować się w okolice geometrycznej strefy oporu w rejonie 0,7300, gdzie zbiegają się 23,6% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 0,7776 oraz 38,2% zniesienia Fibo całości wspomnianego impulsu spadkowego. Kluczowe średnie EMA (50-,100- i 200-okresowa) w skali D1 są skierowane ku dołowi, co w dalszym ciągu świadczy o silne obecnego trendu spadkowego na AUDUSD.

EURPLN

Notowania EURPLN co prawda naruszyły wsparcie w rejonie 4,4000, jednak brak kontynuacji spadków sprzyjał powrotowi do trendu wzrostowego. Aktualnie eurozłoty powrócił powyżej 50-okresowej średniej EMA w skali D1, górnego ograniczenia chmury ichimoku oraz tenkan sen, która wyznacza najbliższe wsparcie na poziomie 4,4085. Wyjście powyżej strefy 4,4200/30 z technicznego punktu widzenia będzie sprzyjało wzrostom tej pary 4,4580, gdzie silny opór wyznaczają lokalne maksima ustanowione między 9-15.XII,

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności oraz wielu trafnych wyborów i inwestycji w Nowym Roku!