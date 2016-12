Ukraina 399 dni bez rosyjskiego gazu

Ukraina zużywa obecnie gaz z własnego wydobycia oraz surowiec kupowany na Zachodzie i dostarczany do tego państwa w ramach tzw. rewersu.



Dane podsumowujące import gazu wskazują, że w mijającym roku władze w Kijowie nabyły na rynkach zewnętrznych 11,1 mld metrów sześciennych błękitnego paliwa; w 2015 roku było to ponad 16,4 mld metrów sześciennych gazu.



Szef głównej państwowej spółki paliwowej Naftohaz Ukrainy Andrij Kobolew mówił na początku grudnia, że Ukraina mogłaby wznowić odbiór gazu z Rosji pod warunkiem, że otrzyma korzystną ofertę cenową, z kontraktów z Gazpromem zniknie zasada "bierz albo płać", a paliwo będzie dostarczane z pominięciem zajętych przez prorosyjskich separatystów obszarów Donbasu na wschodzie kraju.



9 grudnia w Brukseli odbyły się trójstronne rozmowy o dostawach gazu między Rosją i Ukrainą przy udziale Komisji Europejskiej, jednak nie przyniosły one przełomu.