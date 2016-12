Długoletni naczelny niemieckiego dziennika "Bild" żegna się z firmą

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Axel Springer, pięćdziesięciodwuletni Diekmann ustąpi ze stanowiska 31 stycznia na własne życzenie i będzie realizował "inne zadania poza firmą".



"W ciągu 16 lat stale rozwijał strukturę "Bilda" (...) Dziękujemy mu za to, że wspierał radę wydawniczą od chwili rozpoczęcia procesu reorganizacji na początku 2016 roku. Pozwala nam to na płynną zmianę. Jesteśmy zasmuceni, że nas opuszcza" - powiedział cytowany w komunikacie Mathias Döpfner, prezes Axel Springer SE.



"Po 30 latach pracy w Axel Springer, trudno mi rozstawać się z firmą, której zawdzięczam całą zawodową karierę" - skomentował Diekmann.



Kai Diekmann dołączył do zespołu Axel Springer w 1985 roku. Pracował w dzienniku "Bild" oraz jego niedzielnym "Bild am Sonntag", a także "Welt am Sonntag" (niedzielne wydanie gazety "Die Welt") i "B.Z". W latach 2001-2015 był redaktorem naczelnym "Bilda", a przez ostatnich dziesięć lat odpowiadał za wydawanie pism i serwisów pod marką Bild.