KE pozytywnie o wydatkach Małopolski z RPO w 2016 r.

Certyfikacja dokonywana przez Komisję Europejską to standardowa procedura, podczas której sprawdza się czy pieniądze europejskie są wydawane rzetelnie, zgodnie z prawem i kryteriami konkursów. „Małopolska z tym zadaniem w 2016 roku poradziła sobie znakomicie” – podał w komunikacie prasowym w piątek małopolski urząd marszałkowski.



Ostateczna weryfikacja wydatków przeprowadzona na szczeblu europejskim potwierdziła, że udzielone łączne dofinansowania na ponad 280 mln zł przekazano prawidło i szybciej niż zakładano.



Tylko w tym roku, dzięki przeprowadzeniu wielu konkursów do beneficjentów trafiło o 130 proc. środków więcej niż planowano. Tym samym Małopolska plasuje się na szóstym miejscu w Polsce pod względem realizacji założonych przez Ministerstwo Rozwoju pułapów certyfikacji.



„Obecna perspektywa finansowa jest trudniejsza zarówno dla nas, jako instytucji zarządzającej programem regionalnym, jak i dla wnioskujących o dofinansowanie. Wiele problemów formalnych musi zostać rozwiązanych na szczeblu centralnym. My jednak robimy co możemy, by efektywnie wykorzystywać środki z RPO. Skracamy procedury, upraszczamy kryteria oceny czy przyspieszamy nabory. Dzięki temu dotychczas udało nam się przekazać więcej środków niż zakładaliśmy jeszcze rok temu” – powiedział wicemarszałek Stanisław Sorys.



Prognozy z czerwca 2016 r. zakładały, że certyfikowane wydatki na koniec roku będą wynosić ok. 67,9 mln zł, tymczasem wynoszą 280 mln zł, czyli ok. 2,36 proc. alokacji programu regionalnego. Jego cała pula wynosi 2,9 mld euro.



Pierwsze środki z nowej perspektywy zostały wydane głównie na duże projekty infrastrukturalne: budowę przystanku kolejowego Kraków Sanktuarium wraz z infrastrukturą komunikacyjną – wartość 11,7 mln zł, budowę połączenia DW 780 (ul. księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski (wartość 16,2 mln zł), zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM (Krakowska Karta Miejska) do sprzedaży biletów w celu obsługi linii aglomeracyjnych (58,3 mln zł), budowę obwodnicy Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w Bobrku (22,7 mln zł), oraz na uruchomienie pożyczek i poręczeń w ramach zwrotnych instrumentów finansowych.