Polska Wikipedia ma już 1,2 mln artykułów

Pozyskanie w tym roku ok. 6 tys. multimediów od instytucji kultury i ok. 4 tys. zdjęć polskiej przyrody, zabytków i małej architektury od internautów - to wybrane sukcesy polskiej Wikipedii.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP Machnocki, mijający rok był świetny dla organizacji głównie ze względu na współpracę z wieloma zewnętrznymi instytucjami kultury, w tym Muzeum Narodowym czy Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

W 2016 roku w polskiej edycji największej cyfrowej encyklopedii świata przybyło ok. 50 tys. nowych artykułów. "W czwartek, 29 grudnia, przekroczyliśmy próg 1,2 miliona artykułów" - poinformował rzecznik.

Dla porównania - w 2015 r. powstało 66 tys. wpisów, a w 2014 r. - ponad 64 tys. Rekordowa liczba haseł powstała w 2006 r., kiedy pojawiło się ich blisko 175 tys. Machocki zwrócił uwagę, że co prawda maleje liczba nowych wpisów, ale rośnie ich jakość, o czym świadczy wiele tzw. artykułów wyróżnionych.

"Na pewno społeczność wikipedystów nie rośnie tak szybko, jak 10 czy 15 lat temu. Nic w tym dziwnego, przy takiej liczbie artykułów - ponad 5 mln po angielsku, ponad 1,2 mln po polsku" - wyjaśnił Machocki.

Jak dodał, dawniej wystarczyło wejść na stronę Wikipedii, "napisać coś z głowy" i kliknąć "Zapisz".

"Od prawie dekady olbrzymi nacisk kładziemy na weryfikowalność, więc trzeba koniecznie podać odpowiedni przypis bibliograficzny do źródła potwierdzającego dany fakt. A to już wymaga nieco warsztatu" - opisał.

W wyniku tegorocznej współpracy z instytucjami kultury zasoby Wikipedii powiększyły się m.in. o hasła i ilustracje związane z archeologią, polskimi stanowiskami archeologicznymi oraz galerią Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie.

"Projekt "Faras w Wikipedii", przeprowadzony wspólnie z Muzeum, przyniósł Wikipedii 100 nowych haseł i ok. 600 multimediów. Multimedia te oglądane są w Wikipedii ponad 3,5 miliona razy każdego miesiąca!" - wyliczają wikipedyści na blogu Wikimedia Polska.

Natomiast w ramach współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie wikipedyści i etnografowie fotografowali i filmowali pracę karpackich rzemieślników, twórców sztuki ludowej, lokalne stroje i zwyczaje. Wikipedia już teraz zyskała dzięki niemu ponad 400 zdjęć oraz materiały wideo o europejskim folklorze.

W ocenie Machockiego drugim sukcesem stowarzyszenia w 2016 r. jest integracja społeczności, która ją tworzy. Poinformował, że coraz więcej osób bierze udział w zlotach, konferencjach i spotkaniach wikipedystów. Dotychczas osoby tworzące polską edycję największej światowej encyklopedii cyfrowej znały się głównie "z ekranów komputerów", często pod postacią anonimowych pseudonimów - dodał rzecznik.

Integracji społeczności sprzyjało zorganizowanie w mijającym roku 17 warsztatów i wykładów nt. edytowania Wikipedii, przeznaczonych m.in. dla studentów i bibliotekarzy. A dzięki zorganizowanej przez stowarzyszenie ekspedycji motoryzacyjnej, w Wikipedii pojawiło się 600 fotografii obiektów związanych z motoryzacją i techniką, z różnych muzeów Polski.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska przyznało również w tym roku 50 mikrograntów, dzięki którym Wikipedia wzbogaciła się o ok. 6300 nowych ilustracji oraz o ponad 1000 haseł nowych lub rozbudowanych. Ich twórcy otrzymywali od stowarzyszenia książki, źródła i środki na dotarcie do miejsc, gdzie można pozyskać wartościowe materiały faktograficzne czy fotograficzne.

"W cotygodniowych konkursach Tygodni Tematycznych nagradzaliśmy najaktywniejszych twórców haseł na dany temat, dzięki czemu Wikipedia wzbogaciła się o artykuły dotyczące m.in. okrętów, chemii, muzyki, sportu, geografii czy nawet gier komputerowych" - czytamy na blogu stowarzyszenia.

Wśród najciekawszych przedsięwzięć polskich wikipedystów wymieniono na blogu stowarzyszenia również konkurs fotograficzny WikiWakacje, dzięki któremu do zasobów multimedialnych Wikipedii trafiło ok. 4000 wysokiej jakości zdjęć polskiej przyrody, zabytków i małej architektury.

"Te materiały wykorzystywane są w różnych wersjach językowych Wikipedii, dzięki czemu ludzie z całego świata mogą zapoznać się z kulturowym i przyrodniczym dziedzictwem Polski" - czytamy na blogu Wikimedia Polska.

Wśród najczęściej edytowanych haseł w tym roku w polskiej Wikipedii są te dotyczące Roberta Lewandowskiego czy tegorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej, ale również na temat miasta Iława.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest wspieranie i promowanie projektów Wikimedia Foundation oraz skupionej wokół nich społeczności. Wśród projektów wspieranych przez stowarzyszenie jest polskojęzyczna Wikipedia - wolna encyklopedia internetowa.