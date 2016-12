SRK przejęła część kopalni Ruda - Pokój 1

W sobotę Polska Grupa Górnicza (PGG) i SRK podpisały umowę dotyczącą przekazania majątku zakładu. Transakcja nie oznacza zakończenia eksploatacji węgla, będzie ona nadal prowadzona.



Jak podał rzecznik SRK Witold Jajszczok, wraz z wydzieloną częścią kopalni do SRK przechodzi od 1 stycznia 1096 pracowników, którzy mają uprawnienia do skorzystania ze świadczeń osłonowych.



Od 1 lipca trzy rudzkie kopalnie PGG: Pokój, Bielszowice oraz Halemba-Wirek zostały połączone w kopalnię zespoloną pod nazwą Ruda. Chodziło m.in. o lepsze wykorzystanie infrastruktury, ograniczenie kosztów oraz umożliwienie przekazania do SRK zbędnego nieprodukcyjnego majątku. Kosztem 52 mln zł Pokój i Bielszowice zyskały podziemne połączenie, dzięki któremu węgiel z Pokoju transportowany jest do Bielszowic.



Jak zaznaczają przedstawiciele SRK, mimo przejęcia Pokoju 1, część dołowa tej kopalni nadal będzie funkcjonowała - z wykorzystaniem infrastruktury kopalni Bielszowice. SRK zajmie się natomiast zagospodarowaniem i likwidacją majątku, który przejęła. Chodzi przede wszystkim o powierzchnię zakładu - m.in. zakład przeróbczy i niektóre szyby.



Według sondażu przeprowadzonego wśród załogi PGG, 4837 osób wyraziło zainteresowanie skorzystaniem z osłon socjalnych. Spółka zapewnia jednocześnie, że nie zamierza zwalniać pracowników - redukcja zatrudnienia nastąpi tylko w ramach porozumienia, na podstawie dobrowolnych odejść pracowników w momencie przekazania majątku do SRK.



Pokój 1 to pierwszy majątek przekazany przez PGG do SRK. Wcześniej, wiosną br., poprzedniczka PGG - Kompania Węglowa - przekazała tej spółce już dawną kopalnię Anna. W przyszłym roku do SRK ma trafić wydzielona część ruchu Rydułtowy, należący do kopalnia ROW.



W listopadzie Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu przeznaczenia przez polski rząd prawie 8 mld zł publicznych pieniędzy na procesy związane z restrukturyzacją górnictwa, m.in. zamykanie nierentownych kopalń, osłony socjalne dla górników oraz zabezpieczenie terenów pogórniczych. Jako kopalnie lub ich części mające trafić do SRK wymieniono siedem podmiotów: ruch Jas-Mos i kopalnię Krupiński w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, kopalnię Sośnica, ruch Pokój 1 oraz ruch Rytułtowy w Polskiej Grupie Górniczej, ruch Śląsk w Katowickim Holdingu Węglowym oraz kopalnię Makoszowy, działającą od 2015 r. w ramach SRK.Ruch Jas-Mos trafił do SRK na początku października, a kopalnia Krupiński ma znaleźć się w spółce restrukturyzacyjnej w końcu pierwszego kwartału 2017. Kopalnia Makoszowy zakończyła wydobycie węgla w piątek. Teraz do SRK trafia ruch Pokój 1. Ruch Śląsk ma eksploatować złoże węgla do końca 2017 r., a Sośnica realizuje program naprawczy i jej przekazanie do SRK nie jest przesądzone. Wydzielona część ruchu Rydułtowy ma znaleźć się w SRK w 2017 r.